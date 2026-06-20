Reinas del Caribe logran su primer triunfo en la VNL Con esta imponente demostración de carácter, la escuadra quisqueyana no solo se anotó su primera victoria del certamen, sino que le arrebató el invicto al poderoso conjunto asiático.

¡Bombazo en Pasig City! Las Reinas del Caribe dieron un golpe de autoridad sobre la mesa al vencer en un electrizante partido a su similar de Japón con marcador de 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 25-23), en lo que corresponde a la Semana 2 de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026.

Las claves del asalto dominicano

El inicio del partido fue cuesta arriba para el bando tricolor, que cedió el primer parcial ante la velocidad y el orden defensivo de las niponas. No obstante, la estrategia del cuerpo técnico dominicano cambió el rumbo a partir del segundo set. Aprovechando que el seleccionador de Japón implementó una rotación constante con jugadoras de su banca, las criollas ajustaron las tuercas en la malla superior.

La muralla en el bloqueo dominicano fue asfixiante, desgastando los intentos ofensivos de las asiáticas y permitiendo letales contraataques. En los tramos de máxima presión de los sets tres y cuatro, las Reinas lucieron una personalidad impecable para cerrar los puntos largos y amarrar los tres puntos para el casillero de la FIVB.

El bunker de anotación: Flormarie Heredia al frente

La ofensiva de la República Dominicana lució sumamente equilibrada, repartiendo el juego por las bandas y el centro para desgastar el bloqueo rival:

Flormarie Heredia: 17 puntos (Máxima anotadora del patio).

17 puntos (Máxima anotadora del patio). Jineiry Martínez: 14 puntos (Impecable en los ataques rápidos).

14 puntos (Impecable en los ataques rápidos). Yonkaira Peña: 13 puntos (Aportando veteranía en los momentos de apremio).

13 puntos (Aportando veteranía en los momentos de apremio). Geraldine González: 11 puntos (Activa en la contención aérea).

11 puntos (Activa en la contención aérea). Alondra Tapia: 11 puntos (Fuerza pura en las diagonales).

Por el bando de Japón, la resistencia estuvo liderada por Wada con 17 unidades y Sato con 16 tantos, secundadas por Shimamura (14) y Kitamado (13), un esfuerzo que resultó estéril ante el empuje y la defensa de la escuadra caribeña.

Próximo compromiso: A rematar ante la República Checa

Las Reinas del Caribe no tienen tiempo para festejos prolongados. Tras este ruidoso triunfo en Filipinas, el seleccionado dominicano cerrará las actividades de la Pool 5 de esta segunda semana enfrentando a la República Checa.

Fecha: Domingo, 21 de junio de 2026.

Domingo, 21 de junio de 2026. Horario: 4:00 a. m. (Hora de la República Dominicana) / 4:00 p. m. (Hora local de Pasig City).

Mantener la intensidad en el servicio y la solidez en la red que se mostraron ante Japón será vital para ligar victorias consecutivas y seguir escalando posiciones en la tabla general de la VNL antes de trasladarse a Hong Kong para la crucial tercera semana de competencias.