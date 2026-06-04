La escuadra nacional de voleibol femenino de la República Dominicana salta nuevamente a la duela internacional este viernes 5 de junio en busca de sacudirse el polvo y encontrar la ruta ganadora en la prestigiosa Volleyball Nations League (VNL) 2026.
Luego de un arranque de altas pulsaciones en el Grupo 2 en Brasilia, donde cayeron luchando ante las potencias de Turquía y las locales de Brasil, el sexteto quisqueyano se medirá ante su similar de Bulgaria en un compromiso que promete ser determinante para las aspiraciones de escalar puestos en la tabla de posiciones.
Para que no te pierdas un solo remate de las criollas, te dejamos la guía completa de horarios y opciones de transmisión para el mercado dominicano y de la diáspora.
Ficha Técnica del Partido
Compromiso: República Dominicana (F) vs. Bulgaria (F)
Torneo: Volleyball Nations League (VNL) 2026 – Primera Semana (Liguilla)
Sede: Nilson Nelson Gymnasium, Brasilia, Brasil
Récord actual: República Dominicana (0-2) | Bulgaria (0-1)
Horarios oficiales para sintonizar en vivo
El choque está pautado para celebrarse en la tanda vespertina de este viernes, ideal para seguir las incidencias desde la comodidad del hogar o el negocio:
- República Dominicana: 3:30 p. m.
- Estados Unidos (Este / Nueva York / Miami): 3:30 p. m.
- Estados Unidos (Centro): 2:30 p. m.
- México (CDMX): 1:30 p. m.
Canales y plataformas digitales para ver el juego
El acceso para disfrutar de la actuación de las Reinas del Caribe se mantiene totalmente cubierto a través de diversas vías de señal satelital y streaming de internet:
Televisión Local (República Dominicana): Sintoniza la señal abierta de VTV Canal 32, la planta televisiva oficial encargada de transmitir los compromisos de la selección dominicana de voleibol para todo el territorio nacional.
Plataforma Oficial de Streaming: Si prefieres seguir el juego desde tu teléfono inteligente, tableta o computadora personal, puedes acceder a la aplicación Volleyball TV (VBTV), el servicio premium por suscripción oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que cuenta con los derechos de transmisión de todos los juegos de la VNL con narración en español e inglés.