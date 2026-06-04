Dominicana vs. Bulgaria en vivo: hora y dónde ver el partido de las Reinas del Caribe en la VNL Anoten la hora en la agenda de la oficina. Te presentamos todos los detalles de televisión y plataformas digitales para no perderte el choque de las criollas en la sede de Brasilia. Entérate de los canales de televisión, plataformas de streaming y el horario oficial para la República Dominicana del choque entre las Reinas del Caribe y Bulgaria.