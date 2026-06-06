Dominicana vs. Países Bajos en la VNL 2026: Horarios y dónde ver a las Reinas del Caribe Consulta los horarios, canales de televisión y opciones de streaming para ver en vivo el partido de las Reinas del Caribe ante Países Bajos este domingo 7 de junio.

El balón volverá a volar alto en las pantallas de los hogares quisqueyanos. Tras una semana de intensas batallas sobre el tabloncillo del gimnasio Nilson Nelson de Brasilia, la selección femenina de la República Dominicana se reporta lista para poner el candado a su primera parada internacional en la Liga de Naciones de Voleibol 2026

Si eres de los fanáticos fieles que ha adquirido su suscripción para no perderse un solo remate o de los que apoya activamente en las redes sociales, aquí te dejamos la guía de transmisión completa para disfrutar del crucial compromiso frente a la escuadra de Países Bajos.

Horario oficial para la República Dominicana

A diferencia de las jornadas anteriores que se programaron en horario vespertino y nocturno, el choque dominical exigirá un despertar temprano para la afición tricolor:

Fecha oficial: Domingo 7 de junio de 2026.

Horario de la transmisión: 10:00 A. M. en punto (Hora de la República Dominicana).

Sede internacional: Gimnasio Nilson Nelson, Brasilia, Brasil.

Canales y plataformas digitales de transmisión

Para seguir las incidencias jugada a jugada del plantel capitaneado en cancha por las veteranas y las nuevas figuras del relevo generacional, los aficionados cuentan con las siguientes alternativas de transmisión autorizadas:

Televisión Local: La señal abierta e institucional del Comité Olímpico Dominicano a través de Colimdo TV (disponible en los sistemas de cable locales y canales asignados) llevará las acciones en directo para todo el territorio nacional.

Plataforma de Streaming Oficial: El servicio global VBTV (Volleyball World TV), plataforma oficial bajo suscripción de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), transmitirá el juego en vivo y en alta definición para dispositivos móviles, tabletas y computadoras en cualquier rincón del planeta.

Asegura tu lugar en el mueble, sintoniza tu pantalla a las 10:00 a. m. y envía tus mejores energías a las Reinas del Caribe en este cierre de semana, donde los tres puntos en juego son vitales para sacudirse el mal momento y enderezar el rumbo hacia las próximas paradas del calendario.