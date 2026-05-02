El anuncio bomba de Allyson Felix que sacude los cimientos del deporte mundial Allyson Felix, la reina absoluta de las pistas, ha decidido que su historia aún no termina y tiene un objetivo que suena a película de Hollywood.

La atleta más condecorada de la historia rompe su retiro con una meta que parecía imposible. La leyenda regresa a las pistas por una razón muy especial y el destino final ya tiene fecha y lugar.

¡Paren todo! Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo con Allyson Felix, la 11 veces medallista olímpica ha decidido “descolgar los clavos”. A sus 40 años, la nativa de Los Ángeles ha anunciado oficialmente que sale del retiro para buscar una última gloria: competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El regreso de la “Supermamá”

Felix, quien no compite desde el Mundial de 2022, no regresa solo por las medallas. Esta vez tiene una motivación que no tenía antes: su hija. Allyson quiere que su pequeña, ahora con edad suficiente para entender la magnitud de lo que hace su madre, vea a “mamá” en acción en el escenario más grande del mundo.

Una historia que cierra en casa

El regreso tiene un tinte poético. Felix es un símbolo de la USC (University of Southern California), tanto así que el estadio de atletismo de la universidad lleva su nombre. Competir en Los Ángeles 2028 sería hacerlo literalmente en su patio trasero, en la ciudad que la vio nacer y convertirse en leyenda.

El reto físico: ¿Podrá con 42 años?

Para cuando lleguen las Olimpiadas de 2028, Felix tendrá 42 años. Aunque es conocida por su durabilidad y una ética de trabajo fuera de serie, el desafío de enfrentar a velocistas que podrían ser sus hijas es monumental. Sin embargo, si alguien ha demostrado que puede romper barreras —como ser la primera mujer en ganar una medalla usando su propia marca de calzado, Saysh— es ella.

El legado sigue creciendo

Con 7 medallas de oro olímpicas en su vitrina, Allyson Felix no tiene absolutamente nada que demostrar, pero su deseo de escribir un capítulo final en su propia tierra es una tentación que no pudo rechazar. El mundo del deporte estará observando cada zancada de este proceso que promete ser inspirador.

¿Ustedes creen que a los 42 años Allyson Felix todavía tiene el “mambo” para clasificar y competir contra las jóvenes gacelas en LA 2028? ¿Es este el regreso más ambicioso en la historia del atletismo?