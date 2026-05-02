El dramático momento de Coco Gauff en Madrid que dejó a todos en shock ¡Corazón de campeona en la arcilla! No fue solo un partido contra una rival difícil, fue una batalla contra su propio cuerpo en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

Entre vómitos y un tiempo médico de emergencia, la joven estrella se negó a rendirse. Lo que sucedió en plena cancha ante la mirada de miles de fanáticos es la prueba de por qué Gauff es diferente al resto.

¡Eso es tener “guamo”! Coco Gauff demostró por qué es una de las figuras más respetadas del circuito profesional al avanzar a la cuarta ronda del Mutua Madrid Open, a pesar de estar lidiando con un virus estomacal que está azotando el torneo. La estadounidense no solo remontó un set en contra, sino que lo hizo tras haber vomitado en plena cancha.

Un triunfo contra la enfermedad

Gauff logró vencer a la rumana Sorana Cirstea con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-1. Pero los números no cuentan la historia real. Tras perder el primer set y verse en desventaja en el segundo, Coco tuvo que pedir un tiempo médico. “No sé cómo lo logré”, confesó la jugadora a Sky Sports. “Una vez que pude vomitar después del primer set, me sentí un poco mejor”.

El “virus de Madrid” no perdona

Coco no es la única víctima. El torneo se ha visto afectado por un brote que ya obligó a la número 1 del mundo, Iga Swiatek, a retirarse, y dejó fuera a la rusa Liudmila Samsonova. Gauff, quien asegura que casi nunca se enferma, decidió que no se retiraría a menos que no tuviera otra opción. “No me gusta retirarme de los partidos. El plan siempre fue intentar terminar”, afirmó la joven de 22 años.

Lo que sigue para la guerrera

Tras superar la crisis física y dominar el tercer set con autoridad, Gauff se medirá en la cuarta ronda a la checa Linda Noskova. Con este nivel de entrega, Coco deja claro que tiene una cuenta pendiente en Madrid, donde el año pasado se quedó a las puertas de la gloria al caer en la final ante Aryna Sabalenka.

¿Ustedes creen que jugar en esas condiciones es un acto de heroísmo o una imprudencia que podría costarle caro en los próximos torneos? ¿Tiene Coco el “mambo” necesario para ganar en Madrid este año a pesar de los virus?