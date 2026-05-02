En un duelo que fue mucho más que tenis, la ucraniana se impuso a la rusa Mirra Andreeva para levantar su primer trofeo WTA 1000. Sin saludo en la red y con un mensaje contundente, Kostyuk confirma que es la tenista del momento.
¡La Caja Mágica fue testigo de una gesta histórica! Marta Kostyuk (23 del ranking) se coronó campeona del Abierto de Madrid 2026 tras derrotar a la joven rusa Mirra Andreeva con parciales de 7-5 y 6-3. Lo que para muchos era un partido de tenis, para la ucraniana fue una batalla simbólica que terminó con una celebración acrobática y lágrimas de desahogo.
Una racha imparable
Lo de Kostyuk no es suerte, es puro “mambo”. Este título en Madrid es su segundo trofeo en apenas ocho días, tras haber ganado en Rouen el pasado fin de semana.
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Camino de gigante: Para llegar a la final, tuvo que despachar a figuras de la talla de Jessica Pegula (5ta del mundo) y Linda Noskova.
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Efectividad pura: En la final, Kostyuk fue un muro, aprovechando sus cuatro oportunidades de quiebre y salvando cuatro de las seis que enfrentó.
Tensión política en la arcilla
Como era de esperarse, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia se trasladó a la pista. Al finalizar el encuentro, no hubo el tradicional apretón de manos en la red ni fotos juntas durante la premiación. Kostyuk, visiblemente emocionada, cerró su discurso con un firme: “Gloria a Dios y gloria a Ucrania”, mientras Andreeva lloraba desconsolada bajo una toalla en su asiento.
De “torneo odiado” a jardín de ensueño
La propia Kostyuk admitió su sorpresa ante este triunfo. “Hasta el año pasado tenía un récord de 2-7 en Madrid y nunca pensé que levantaría el título aquí”, confesó la nueva campeona, quien celebró su punto de partido con una espectacular voltereta hacia atrás que puso al público de pie.
Lo que viene: Final masculina de infarto
La acción en Madrid no se detiene. Este domingo, el plato fuerte lo servirán los hombres con una final de “pesos pesados”: el número uno del mundo, Jannik Sinner, se verá las caras contra el alemán Alexander Zverev (3ero del ranking). ¡Saquen sus apuestas porque la capital española está encendida!
¿Ustedes creen que Kostyuk es ahora la principal amenaza para el dominio de Swiatek y Sabalenka en Roland Garros? ¿Qué opinan de que no haya saludo en la red por temas políticos?