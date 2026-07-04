Auspiciada por el Banco Popular Dominicano, la muestra “Marileidy: imágenes de una campeona” estará abierta en Galería 360 hasta el 31 de agosto. Reúne 39 obras de la artista María Elena Moré que capturan la esencia humana y deportiva de la reina del atletismo mundial.
Una selección de las imágenes que integran la exposición fue publicada originalmente en esa obra, disponible en la biblioteca virtual del Grupo Popular, en www.grupopopular.com/
Un viaje visual por los años dorados de nuestra soberana
El atletismo y la cultura de la República Dominicana se abrazan en un merecido reconocimiento a la atleta más grande y laureada de nuestra historia contemporánea. En una iniciativa de alto valor social, el Banco Popular Dominicano inauguró de forma oficial la exposición fotográfica titulada “Marileidy: imágenes de una campeona”, un emotivo recorrido visual diseñado para rendir un tributo de gala a la impecable y gloriosa trayectoria de la tres veces ganadora de medallas olímpicas, monarca del mundo y embajadora de la marca Popular, Marileidy Paulino.
La exhibición, que promete convertirse en uno de los principales atractivos culturales del verano de este 2026 en la capital, permanecerá abierta al público de forma totalmente gratuita hasta el próximo 31 de agosto en los pasillos de la plaza comercial Galería 360, en Santo Domingo. La muestra artística está compuesta por una rigurosa selección de 39 fotografías capturadas entre los años 2021 y 2026, las cuales documentan con una estética milimétrica las distintas facetas, sacrificios y alegrías que han marcado el vertiginoso ascenso de la velocista nativa de Don Gregorio, Nizao, hacia la cúspide del deporte universal.
La mirada íntima detrás de los 400 metros planos
A través del lente de la destacada fotógrafa y gestora cultural dominicana, María Elena Moré, las imágenes logran trascender el simple registro de la alta competencia para desvelar la dimensión más íntima, sensible y humana de la velocista tricolor. Los visitantes a la plaza comercial podrán presenciar una narrativa visual equilibrada: desde la fiereza y la explosividad de sus zancadas en las pistas de los estadios más exigentes del circuito mundial, hasta la serenidad, la constancia silenciosa de sus extenuantes entrenamientos cotidianos y los instantes de paz espiritual que definen su personalidad fuera de los reflectores.
El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, el señor Christopher Paniagua, resaltó con orgullo la trascendencia de la figura de Paulino como un faro de inspiración colectiva para toda la sociedad quisqueyana. “Marileidy nos recuerda que los grandes logros nacen de la constancia, la disciplina y la convicción de perseguir un propósito con el corazón. Su historia de vida inspira a cada dominicano a dar lo mejor de sí mismo en sus respectivas áreas y demuestra de forma contundente que no existen límites territoriales ni económicos cuando se trabaja con absoluta dedicación”, puntualizó el alto ejecutivo.
Un respaldo institucional de largo aliento con el deporte nacional
Esta emotiva exposición fotográfica se enmarca dentro del sólido y sostenido portafolio de respaldo que el Banco Popular brinda al deporte dominicano y, en específico, a la carrera de Marileidy Paulino, quien funge con orgullo como embajadora de la marca desde la temporada de 2022. Desde el inicio de esta alianza estratégica, la entidad financiera ha liderado múltiples proyectos con el fin de registrar y salvaguardar la memoria histórica de las hazañas de la atleta de la media isla.
Como parte de este acompañamiento editorial e histórico, la institución financiera publicó en el año 2025 la aclamada obra biográfica “Marileidy Paulino: camino al sueño olímpico”, texto que narra detalladamente sus humildes comienzos en la provincia de Peravia hasta su consagración con el título de los Juegos Olímpicos de París 2024. Gran parte de las obras que integran la actual muestra fotográfica en Galería 360 formaron parte de ese libro, el cual se encuentra disponible para consulta abierta de todos los internautas a través de la biblioteca virtual del Grupo Popular en su plataforma digital institucional.