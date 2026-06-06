Fanáticos exigen salida de Marcos Kwiek y acusan a las Reinas de jugar “un voleibol anticuado” La fanaticada de las Reinas del Caribe explota en las plataformas interactivas tras la dolorosa barrida ante Bulgaria, arremetiendo contra el estratega Marcos Kwiek por la falta de variantes tácticas y cuestionando que la mirada institucional esté fija únicamente en el circuito regional. La fanaticada dominicana exige la destitución de Kwiek tras la racha de 0-3 en la VNL 2026.