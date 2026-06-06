El amargo debut de la selección nacional de voleibol femenino en la Liga de Naciones (VNL) 2026 ha abierto una profunda grieta entre los seguidores del proyecto tricolor. Tras confirmarse la tercera derrota consecutiva en sets corridos ante una escuadra de Bulgaria que marchaba en la periferia del ranking mundial, las cajas de comentarios de portales como @reinasdelcaribe.do y cuentas especializadas se convirtieron en un verdadero hervidero de indignación, tristeza y ácidas críticas hacia la dirección técnica y la cúpula directiva.
El sentimiento colectivo de la afición se resume en una frase lapidaria que caló hondo en los foros: “No hay comentario que describa el dolor que se siente ver el descenso de esta selección”. Para los amantes del deporte de la malla alta, la caída ante el conjunto europeo no fue un accidente, sino el reflejo de un bache estructural.
El fin de la “#MarcosStrategy”: Cuestionamientos al banquillo
El principal blanco de los ataques por parte de la exigente fanaticada quisqueyana fue el director técnico brasileño, Marcos Kwiek. Los usuarios expresaron su frustración ante lo que consideran una alarmante ausencia de herramientas tácticas y ajustes durante los momentos de presión, ironizando con las recurrentes frases de aliento que se escuchan en los tiempos muertos de las transmisiones de televisión.
Falta de estudio y scouteo: Varios analistas de internet recordaron que Bulgaria ejecutó con total libertad el mismo libreto táctico que les dio dividendos en la edición de la VNL 2025, teniendo como verdugo a la misma jugadora, Mikaela Stoyanova con sus 21 puntos, sin que el cuerpo técnico dominicano planteara un bloqueo o ajuste defensivo efectivo: “El ataque ofensivo de las triunfadoras fue conducido por Mikaela Stoyanova con 21 puntos. La selección está en decadencia full. Bulgaria les hizo el mismo juego de la VNL 2025 con la misma niña haciéndole TODOS los puntos… ¿Es que no hay estadístico? ¿No estudian al rival antes de cada partido?”.
Fin de un ciclo: El consenso general apunta a que el proceso del estratega brasileño ha agotado sus recursos. “Deberían dejar a Marcos allá mismo. Creo que su ciclo pasó. Muchas glorias con él, le agradecemos todo lo que hizo, pero ¡está bueno ya!”, sentenció uno de los comentarios más respaldados en las redes.
¿La obsesión con los Centroamericanos?
Otra de las grandes críticas vertidas por los hinchas toca de lleno la planificación de la dirección de selecciones liderada por Cristóbal Marte. Existe un fuerte descontento debido a la percepción de que la gerencia prioriza los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 por encima de mantener el estatus de élite en la Liga de Naciones, un torneo donde las criollas corren el riesgo latente de perder su plaza para el año 2027.
Los fanáticos tildaron de “retroceso” el conformarse con competir ante escuadras de menor envergadura en la región: “Jugando un voleibol intermedio de colegio… República Dominicana aún armando jugadas de cuando Cuca bailaba y ni esas le salen”.
Sin química ni bolsillo para la VNL
El malestar también tocó el bolsillo de los aficionados locales, quienes lamentaron haber costeado las suscripciones de las plataformas de streaming oficiales de la FIVB para presenciar un desempeño que carece de la alegría, la concentración y la química de conjunto que históricamente colocó a las Reinas entre las diez mejores potencias del planeta. Las alarmas están encendidas, el público ha dictado su sentencia digital y ahora la presión se traslada por completo a los despachos de la federación.