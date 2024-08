La historia de la destacada velocista dominicana Marileidy Paulino, quien se perfila como favorita para el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, será llevada a la gran pantalla en un nuevo proyecto cinematográfico. La empresa productora Orgullo de Quisqueya, en colaboración con Postopia, ha anunciado la creación de “Marileidy”, una película que promete capturar la esencia y los logros de esta atleta de renombre.

Un Homenaje a la Determinación y la Resiliencia

La película “Marileidy” se basa en la vida de Paulino, subcampeona olímpica de los 400 metros en Tokio 2020. La productora Jessica Hasbún, quien junto a su esposo Kelvin Liria estará a cargo de la producción, destacó la valentía y la pasión que la velocista ha mostrado en su carrera. “Marileidy ha captado la atención tanto en el país como en el extranjero por su entrega, pasión y valentía para enfrentar los desafíos de la vida”, señaló Hasbún en un comunicado.

Hasbún, quien conoció a Paulino en 2021 cuando la atleta aún no era tan conocida, se sintió profundamente conmovida por su historia. La productora destacó cómo las excepcionales marcas de la velocista y su resiliencia la llevaron a querer contar su historia en la pantalla grande. “Estoy segura de que Marileidy encarna la resiliencia y la determinación. Kelvin, mi esposo, la bautizó como la ‘Mujer Maravilla'”, comentó Hasbún.

La Travesía hacia la Gran Pantalla

El rodaje de “Marileidy” está previsto para comenzar en el último trimestre de este año, bajo la dirección de Tito Rodríguez. Rodríguez subrayó que el filme va más allá de una simple historia deportiva: “Realizar esta película sobre Marileidy es mucho más que contar una historia deportiva, es un homenaje a la fuerza y determinación de las mujeres dominicanas”, apuntó.

Kelvin Liria, co-productor de la película, destacó la importancia de llevar esta historia a la gran pantalla. “La historia de Marileidy Paulino tiene un inmenso valor para la juventud y los atletas dominicanos. Su vida y trayectoria merecen ser contadas”, afirmó Liria. La producción de la película tiene como objetivo conectar con el público y permitirles sentir el orgullo que los dominicanos experimentan al seguir la carrera de Paulino.

Una Producción de Alta Calidad

El equipo detrás de “Marileidy” está comprometido con ofrecer una producción de alta calidad, enfrentando los numerosos retos que conlleva llevar una historia tan inspiradora a la gran pantalla. Hasbún y Liria están determinados a capturar la esencia de Paulino y transmitir su impacto en la juventud dominicana y más allá.

La historia de Marileidy Paulino, con sus logros y su lucha constante, representa una fuente de inspiración para muchos. La película “Marileidy” no solo celebrará su éxito en el ámbito deportivo, sino que también servirá como un testimonio de la fortaleza y la perseverancia que definen a la atleta. Con el rodaje en marcha y un equipo dedicado a realizar una representación fiel de su vida, el filme promete ser una pieza cinematográfica significativa y emotiva que resuene con audiencias en todo el mundo.