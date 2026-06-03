Horario y dónde ver en vivo a las Reinas del Caribe contra Brasil en la VNL 2026 Toda la información utilitaria que necesita el fanático dominicano para no perderse el crucial segundo compromiso de la selección nacional en territorio sudamericano.

El calendario competitivo no da tregua para la selección femenina de voleibol de la República Dominicana en la prestigiosa Liga de Naciones de Voleibol (VNL 2026). Luego de haber protagonizado un electrizante debut de cinco parciales frente a la escuadra de Turquía, las denominadas Reinas del Caribe se encuentran listas para asumir su segundo gran compromiso de la primera semana de acción correspondiente al Grupo 2, teniendo como escenario la exigente duela de la ciudad de Brasilia de cara a un choque de alta tensión internacional.

El nivel de expectación entre los aficionados del patio se encuentra en su punto máximo, por lo que las principales plataformas informativas y los espacios de esparcimiento deportivo, como el restaurante Dave, se preparan para el seguimiento milimétrico del evento.

Horario oficial confirmado para el territorio dominicano

Para la fanaticada local que planifica su agenda de sintonía en las distintas provincias del país, los organismos organizadores han establecido que el compromiso entre el plantel quisqueyano y la selección de Brasil se efectuará de manera formal este jueves 4 de junio.

El pitazo inicial de los árbitros está pautado para llevarse a cabo exactamente a las 7:00 de la noche, tomando como referencia la hora oficial de la República Dominicana. Este horario nocturno resulta sumamente favorable para el tráfico de la audiencia local, garantizando que una masiva cantidad de seguidores pueda volcarse a respaldar las transmisiones televisivas y digitales desde los hogares y centros de reunión social del patio.

Canales y plataformas oficiales de transmisión en vivo

En lo que respecta al acceso a la señal televisiva y de internet para presenciar las incidencias del juego en tiempo real, el flujo de la difusión internacional estará concentrado en herramientas de alta definición tecnológica:

La transmisión exclusiva en vivo y directo para la geografía caribeña estará a cargo de la plataforma global Volleyball World TV, el espacio oficial de streaming operado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Los usuarios del patio e internacionales podrán acceder a las acciones completas del juego mediante sus dispositivos móviles, computadoras y sistemas de televisión inteligente a través de dicha aplicación por suscripción, garantizando una cobertura limpia y con análisis especializado del rendimiento en la red de las atacantes criollas.

El cuerpo técnico dominicano buscará capitalizar esta exposición universal para intentar propinar un golpe de autoridad en la tabla de posiciones frente a las jugadoras de la escuadra sudamericana, quienes ejercerán la condición de locales arropadas por el masivo aliento de sus exigentes seguidores en las graderías de Brasilia.