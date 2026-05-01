Kostyuk y Andreeva se citan en una final de tenis que nadie esperaba Las grandes favoritas quedaron fuera y este sábado la Caja Mágica coronará a una nueva reina. La ucraniana Kostyuk llega invicta en tierra, mientras la rusa Andreeva busca su tercer título del año.

¡Se rompió el libreto en el WTA 1000 de Madrid! Si usted apostó a las grandes estrellas como Sabalenka o Swiatek, lo siento mucho, porque este 1 de mayo de 2026 la noticia es otra. La corona que dejó vacante la número uno del mundo ha quedado en manos de dos jóvenes guerreras: la rusa Mirra Andreeva, protegida de la leyenda Conchita Martínez, y la ucraniana Marta Kostyuk.

El camino de las “matagigantes”

Este torneo ha sido un verdadero cementerio para las favoritas. Sabalenka y Rybakina se despidieron en cuartos, mientras que Swiatek y Gauff ni siquiera llegaron a esa instancia. En medio del caos, Kostyuk y Andreeva han sabido nadar en aguas turbulentas para plantarse en la gran final del sábado.

Mirra Andreeva: La adolescente que no cree en nadie

Con apenas 19 años recién cumplidos, Andreeva ya es la séptima mejor jugadora del mundo (confirmado para este lunes). La rusa viene con el cuchillo en la boca tras ganar 11 de sus últimos 12 partidos en arcilla.

El dato: Es la primera adolescente en la historia en disputar tres finales de nivel WTA 1000.

Su racha: Ya tiene dos títulos este 2026 (Linz y Adelaida) y busca el “hat-trick” en Madrid.

Marta Kostyuk: La muralla ucraniana

Por el otro lado tenemos a Kostyuk, de 23 años, quien ha demostrado que en la tierra batida manda ella. La de Kiev no ha perdido un solo partido en esta superficie en lo que va de gira, conquistando hace poco el torneo de Rouen.

El antecedente: Aunque Andreeva es la favorita por ranking, el único choque entre ambas este año lo ganó la ucraniana en Brisbane. ¡Hay cuentas pendientes!

Lo que dijeron las protagonistas

Andreeva: “No me considero favorita. He aprendido a no preocuparme por el apellido de mi rival”.

Kostyuk: “Será un partido muy difícil. Mirra golpea la bola muy fuerte y tiene un saque potente”.

¿Ustedes son de los que apoyan a la experiencia de Kostyuk o se la juegan con el empuje de la “teenager” Andreeva? ¿Creen que es bueno para el tenis que las favoritas pierdan tan temprano o hace falta ver a las número uno en la final?