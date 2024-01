La Boxeadora Miguelina Hérnandez Admite que Será Bastante Duro Entrar a los Olímpicos 2024 La pugilista dominicana reconoce que acceder a París 2024 va a ser algo muy difícil pero que con empeño y esfuerzo lo logrará.

Los Juegos Olímpicos de este año sucederán en París y obviamente participar en esta competición es una meta que se ha propuesto cualquier altleta que quiera que su carrera llegue a ser una de las más grandes y la proveniente de la provincia de Elías Piña, la boxeadora de nacionalidad dominicana Miguelina Hérnandez no es la excepción. Hasta el momento la dominicana ha revelado su deseo de participar pero también ha declarado de querer hacerlo aún le queda mucho camino por delante.

Actualmente Miguelina se está entrenando y acondicionando para lo que se le ponga por delante y esta ha dicho que: “Aún no tengo el boleto, me estoy preparando muy fuerte para buscarlo, sé que la tarea será difícil, pero no imposible”. La boxeadora dominicana sabe a ciencia cierta que la labor que le espera no será nada fácil pero aún así las dificultades no apagarán su anhelado deseo de querer participar.

Hablando un poco sobre la historia de esta destacada deportista en el 2014 luego de terminar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz, fue introducida a la selección nacional juvenil, con la cual representó al país en múltiples competencias a nivel internacional. Más adelante luego de concluir los Juegos Olímpicos Río 2016, Hernández pasó a formar parte del grupo de élite de boxeo de la República Dominicana.

Entre los logros más destacados de esta atleta se encuentran el ganar una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Pues bien en el plan de Hérnandez para participar en los Olímpicos, el primer paso sería el obtener un lugar para dichos juegos en el clasificatorio mundial de Busto Azizio, Italia, la cual va a iniciar a finales del próximo mes. En dado caso de no conseguir su plaza en Italia todavía tiene una segunda oportunidad de obtenerla en el Mundial que sucedera en Tailandia en mayo.

Miguelina ha sentido una atracción por el boxeo desde temprana edad, y como se puede es una atleta muy apasionada, así que esperemos que esta increíble pugilista dominicana logré obtener su boleto hacia los Juegos Olímpicos y demuestre quien manda en estos.