La campeona mundial Marileidy Paulino debuta en el Znamensky Memorial de Moscú El atletismo de primer nivel se traslada a territorio europeo con el regreso a la acción de la reina de los 400 metros planos, encabezando la delegación criolla que busca sus boletos definitivos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Paulino debuta este viernes en Rusia.

El atletismo de la República Dominicana se prepara para un regreso espectacular al escenario internacional. Este viernes 5 de junio, una selecta delegación de velocistas quisqueyanos verá acción en el prestigioso Znamensky Memorial en Moscú, Rusia, una de las paradas atléticas de mayor tradición en el calendario europeo que este año servirá como escenario clave para registrar las marcas clasificatorias oficiales de cara a los esperados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Sin lugar a dudas, el foco de atención de la prensa internacional y de la fanaticada en el patio estará sobre el esperado debut de temporada de la doble campeona mundial y olímpica, Marileidy Paulino.

La nativa de Don Gregorio se alineará en los 400 metros planos, marcando su primera carrera oficial del año en la distancia que domina a nivel global. El regreso de la velocista de élite genera una inmensa expectativa en el circuito técnico, marcando las pautas analíticas de lo que será su exigente ruta competitiva a lo largo de este ciclo deportivo 2026.

Aclarando el panorama: El enfoque está en el plano individual

La publicación oficial, coordinada de forma conjunta por ATLEDOM y el espacio especializado En La Pista Podcast, desató de inmediato una ola de interacciones y dudas entre los seguidores locales del atletismo. Ante la pregunta de fanáticos en las plataformas digitales sobre si Marileidy Paulino también estaría participando en un relevo de 4×400 metros femenino durante esta justa en Moscú, es fundamental precisar que los reportes de inscripción técnica colocan a la atleta dominicana única y exclusivamente en la prueba individual de los 400 metros lisos.

Aunque la afición dominicana sueña con ver consolidado un relevo femenino de esa envergadura para los compromisos del patio, el plan estratégico de su equipo de entrenamiento prioriza cuidar las cargas físicas de la atleta en este arranque de temporada para asegurar su óptimo rendimiento en las distancias individuales.

Toda la fanaticada dominicana deberá mantenerse pegada a las actualizaciones de los cronómetros a partir de este viernes para seguir los tiempos del “Team Dominicano” en Rusia, entendiendo que cada zancada en la pista de Moscú representa un paso gigante en la ruta crítica hacia la cita centroamericana en nuestra propia casa, Santo Domingo 2026.