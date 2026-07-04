Campeona mundial Yudelina Mejía entrena en San Pedro La estelar pesista dominicana acelera sus entrenamientos en San Pedro de Macorís. Tras hacer historia con tres medallas en el Mundial de Noruega, busca revalidar su oro regional del 5 al 8 de agosto.

¡Nuestra campeona está lista para hacer temblar la plataforma en casa, Natasha! Qué tremendo cable de El Nuevo Diario desde San Pedro de Macorís para engalanar la sección de deportes federados y olimpismo en la edición de hoy sábado 4 de julio. Lo de esta muchacha es de otra galaxia.

La cuenta regresiva para el evento deportivo más trascendental en la historia reciente de la República Dominicana sigue su curso indetenible. Con la mirada fija en colgarse el metal dorado ante su propio público, la vigente campeona mundial de levantamiento de pesas, la dominicana Yudelina Mejía, confirmó que ha intensificado al máximo su riguroso programa de preparación física y técnica de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cita en la que pretende ratificar su condición de monarca absoluta de la halterofilia regional.

Mejía, quien ejecuta sus bases de entrenamiento en su natal provincia de San Pedro de Macorís, se encuentra plenamente enfocada en el calendario oficial de la Federación Internacional, el cual ha pautado el torneo de levantamiento de pesas de los Juegos del 5 al 8 de agosto en la capital quisqueyana. La atleta petromacorisana afronta este magno compromiso en el pico más alto de su rendimiento profesional, impulsada por el extraordinario hito que edificó durante la pasada temporada de 2025. En aquella oportunidad, durante el Campeonato Mundial de Halterofilia Superior celebrado en Noruega, Yudelina grabó su nombre con letras de oro en la inmortalidad deportiva al convertirse en la primera mujer dominicana en conquistar tres medallas en una misma edición mundialista, adjudicándose de forma categórica el oro en la modalidad de arranque, la plata en el peso total y el bronce en la exigente especialidad de envión.

Con el ADN de campeona desde San Salvador

El extraordinario currículum de la pesista tricolor no es ninguna casualidad. En el ciclo olímpico previo, específicamente durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Mejía ya había dictado las pautas de su división al apoderarse con autoridad de la medalla de oro en arranque y la presea de plata en envión dentro de la competitiva categoría de los 87 kilogramos. Ahora, con mayor madurez competitiva, una técnica depurada en la jaula de levantamiento y el factor de la localía a su favor, la petromacorisana se perfila como la rival a batir por parte de las delegaciones de Colombia, Cuba y México, tradicionales potencias del área.

“Estoy completamente enfocada y motivada en esta recta final de la preparación. Mi único y gran objetivo es llegar en el mejor nivel de mi vida a Santo Domingo 2026, representar dignamente los colores de nuestra bandera y regalarle esa medalla de oro a todo el pueblo dominicano que nos estará apoyando en las gradas”, manifestó con determinación la pesista de la Sultana del Este.

Pesas: El motor del medallero tricolor

La halterofilia se ha consolidado históricamente como una de las principales disciplinas de fuerza e inagotable fábrica de medallas para la delegación de la República Dominicana en el plano internacional. La participación de figuras de la dimensión mundial de Yudelina Mejía en la justa caribeña—que se desarrollará de forma oficial del 24 de julio al 8 de agosto—promete desatar una auténtica fiebre deportiva en el país, transformando el pabellón de pesas en un hervidero de emociones donde Quisqueya buscará consolidar su hegemonía en el Top 5 del medallero general de la región.