La Rompe Corazones Desea una Batalla de Talla Mundial La boxeadora dominicana Claribel Mena tiene como propósito de año nuevo batir en duelo a la campeona de la Asociación Mundial de Boxeo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La luchadora de nacionalidad dominicana apodada como “rompe corazones” y madre de cuatro hijos, Claribel Mena nacida en Villa Altagracia tiene hasta ahora un total de once victorias y una sola, donde siete de estas victorias fueron ejecutadas con un nocaut. Por el momento de entre tantas metas y objetivos para esta año, Mena se muestra altamente interesada de luchar contra la campeona de talla global de la Asociación Mundial de Boxeo, la boxeadora de origen inglés, Terri Harper.

Claribel en estos momentos se encuentra realizando ejercicios para gozar de una condición y salud física, y esta ha declarado en el canal dominicano “La Hora del Deporte” que se transmite de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el canal 27 que: “Nunca me descuido de los entrenamientos para lo que pudiera presentarse. Estoy trabajando con mi visa para para cuando me llegue esa oportunidad que tanto estoy esperando. Espero en Dios que en este 2024 Dios me tenga eso de regalo”. De este mensaje comunicado a los señores Hector J. Cruz y Manuel Díaz podemos entender que en estos momentos la luchadora denominada como “rompe corazones” esta realizando el papeleo correspondiente para obtener la visa hacia su tan anhelada pelea.

Actualmente la boxeadora dominicana vive en el barrio de Sabana Perdida así que se le suele ver correr por áreas de ese lugar, tales como el Mirador del Sur o la pista del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Entre los combates más recientes de Claribel se encuentra su indiscutible victoria frente a la luchadora de procedencia colombiana Paulina Cordona la cual tuvo lugar en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.

Mena en estos momentos se encuentra en el segundo puesto del ranking mundial de la AMB y esta ha dicho con respecto a esto que: “Ser la número dos en el ranking mundial de la AMB, más que todo es un compromiso para seguir trabajando más fuerte. Ahora la meta es darle una corona mundial a mi adorada República Dominicana”. Algo que se puede apreciar en su declaración es que menciona que quiere darle una corona mundial país natal algo que viene al caso con su deseo de enfrenta a Harper.

También Claribel ha admitido que una victoria frente a la inglesa facilitaría un tanto la vida de sus hijos Yasmeiri, Chanel, Luis Manuel y Lian David, así de la misma forma la de su madre, Jacqueline Mena Inoa.

Aunque la “rompe corazones” cuenta con el apoyo de todo su equipo, su familia y muchas personas más aun le queda bastante camino hacia su enfrentamiento contra Terri harper.