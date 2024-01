La Tenista Raducanu se Encuentra Completamente Sana La jugadora de Tenis Emma Raducanu está lista para su primer torneo en 8 meses.

La tenista británica de 21 años Emma Raducanu se encontraba fuera del juego por causa de una cirugía realizada en la muñeca y en la rodilla, tras 8 meses de dicha operación la jugadora de tenis dice que se siente como si hubiera renacido de la cenizas. Actualmente Raducanu se está preparando para un torneo en Auckland que se realizará este mismo año.

La excampeona británica del Abierto de Estados Unidos ha declarado que esta experiencia: “se siente de alguna manera como renacer, me siento fresca”. La tenista de gran renombre muestra gran emoción y felicidad por practicar nuevamente el deporte que tanto ama.

Esta herida que se hizo la jugadora de tenis británica sucedió en Auckland en el año que ya pasó y a pesar del gran dolor que sentía jugó en el Abierto en Autralia. Después de un tiempo de reflexión Emma decidió tomarse un descanso en abril para someterse a la cirugía.

La tenista británica ha dicho en ultimo momento que: “tuve dolor en la muñeca por cinco meses antes de venir a Auckland y estaba lidiando con eso, continué y lo mantuve en secreto tanto como pude”. También reconoció que: “sabía que era inevitable si quería resolver el problema, pero quería continuar en la temporada”. A partir de lo que nos ha dicho Emma podemos notar que ella estaba ocultando que tenía un dolor un la muñeca desde hace un buen tiempo para poder seguir jugando al tenis, no cabe dudas de que Raducano posee una gran pasión y cariño hacia el deporte pero no obstante no es excusa para no mantener un estado de salud óptimo y adecuado.

Pero al final de todo esto la jugadora británica hizo lo que tenía que hacer y ahora se encuentra en una condición favorable para disputar partidos de este aclamado deporte.

Raducanu ha admitido que se siente mucho mejor y más fuerte, y su primer enfrentamiento en Auckland será una ronda de clasificación.

Entre las jugadoras de tenis que en encuentran en la competencia de Auckland se pueden ver a Coco Gauff (ganadora del Abierto 2023 en Estados Unidos), Claire Liu, Caroline Wozniacki y Elina Svitolina.

A la tenista Emma Raducanu le espera un gran desafío para la competición en Auckland de este año recién encendido cual vela.