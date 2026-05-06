Las Reinas del Caribe ya tienen fecha, hora y rival para su debut en la Liga de Naciones de Voleibol 2026. La selección femenina de República Dominicana, clasificada en el puesto 11 del ranking mundial, abrirá su participación en el torneo organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) el próximo 3 de junio en Brasilia, Brasil, enfrentando nada menos que a Turquía, tercera potencia del voleibol mundial.

La información fue confirmada por Cristóbal Marte Hoffiz, presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales, y Milagros Cabral, directora general del proyecto.

El calendario completo de la primera semana

Las dominicanas competirán en el Grupo 2 de la VNL 2026. Su agenda en Brasil es la siguiente:

| Fecha | Rival | Ranking rival | Hora |

| Miércoles 3 de junio | 🇹🇷 Turquía | #3 mundial | 12:00 PM |

| Jueves 4 de junio | 🇧🇷 Brasil | #2 mundial | 8:00 PM |

| Viernes 5 de junio | 🇧🇬 Bulgaria | #25 mundial | 3:30 PM |

| Sábado 6 de junio | — | Día libre | — |

| Domingo 7 de junio | 🇳🇱 Países Bajos | #8 mundial | 10:00 AM |

Una primera semana de alto voltaje: tres de los cuatro rivales están entre los diez mejores del mundo, incluyendo el anfitrión Brasil y la poderosa Turquía como primer obstáculo.

Un debut de fuego ante Turquía

Arrancar contra el tercer equipo del ranking mundial no es tarea sencilla. Turquía es una de las potencias más consolidadas del voleibol femenino internacional, con jugadoras de alto nivel que compiten en las mejores ligas de Europa.

Sin embargo, las Reinas del Caribe han demostrado en múltiples ocasiones que son capaces de competir y ganar ante los mejores equipos del planeta. Su posición número 11 del mundo no refleja necesariamente su potencial real en torneos de alta competencia.

El reto de jugar ante Brasil en casa

El 4 de junio llegará otro examen mayúsculo: enfrentar a Brasil, segunda del mundo, en su propia casa. Jugar ante el anfitrión en un estadio lleno de afición brasileña es uno de los desafíos más difíciles del voleibol internacional. Pero también es una oportunidad de oro para medir el nivel real del equipo dominicano.

La segunda semana: a Filipinas

Después de la primera semana en Brasil, las Reinas del Caribe tendrán un descanso antes de viajar a Filipinas, donde comenzará la segunda semana de competencia el 17 de junio. Su primer rival en esa parada será nada menos que Estados Unidos.

La preparación del equipo

Actualmente, el plantel dominicano está dividido en dos grupos: una parte de las jugadoras se encuentra en la fase final de ligas profesionales en el extranjero, donde refuerzan a diversos clubes europeos y asiáticos. El otro grupo está entrenando en República Dominicana preparando la temporada.

La Liga de Naciones 2026 será el primer gran termómetro del año para las Reinas, que tienen en el horizonte los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como objetivo principal del calendario.