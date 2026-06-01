Las Reinas del Caribe abren la VNL 2026 ante Turquía, la campeona del mundo República Dominicana debuta en la Liga de Naciones de Voleibol 2026 ante el rival más exigente posible: Turquía, campeona mundial 2025. El partido se jugará en Brasilia entre el 3 y 8 de junio. Marcos Kwiek convocó a sus 15 mejores jugadoras, incluyendo a Brenda Castillo, Brayelin Martínez y Yonkaira Peña.

Las Reinas del Caribe arrancan su campaña en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026 con el reto más exigente posible: enfrentar a Turquía, la campeona del mundo, en el primer partido de la Semana 1 del torneo en Brasilia, Brasil, entre el 3 y 8 de junio en el arena Nilson Nelson.

El entrenador Marcos Kwiek convocó a un plantel de 15 jugadoras que incluye a todas las grandes figuras de la selección dominicana. La VNL es la primera gran prueba del nuevo ciclo olímpico y también la preparación directa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde las Reinas buscarán el oro en casa.

La nómina completa para la Semana 1 en Brasil:

Colocadoras: Niverka Marte, Camila de la Rosa

Opuestas: Gaila González, Alondra Tapia, Hatiele Alonso

Atacantes exteriores: Brayelin Martínez, Yonkaira Peña, Jineiry Martínez

Líbero: Brenda Castillo

Además de Turquía, República Dominicana también enfrentará a Bulgaria en esa primera semana — el 5 de junio.

Turquía, el rival más difícil: las “Sultanas de la Red” llegan a Brasil como campeonas del mundo

Turquía es la campeona mundial 2025 y una de las selecciones más dominantes del voleibol femenino internacional. En la VNL 2025 venció a República Dominicana. Las Reinas del Caribe buscan la revancha en Brasilia.

Las Reinas del Caribe no podrían haber pedido un debut más exigente en la VNL 2026. Su primer rival en Brasilia es Turquía — las “Sultanas de la Red” — que llegan al torneo como campeonas del mundo 2025 y como una de las selecciones más dominantes del voleibol femenino en los últimos años.

La Federación de Voleibol de Turquía anunció un plantel de 16 jugadoras para la primera semana en Brasil, donde además de República Dominicana, enfrentarán a Países Bajos, Italia y Bulgaria.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones no favorece a las dominicanas: en la VNL 2025, Turquía venció a República Dominicana en Estambul en una de las semanas donde las Sultanas tuvieron un récord perfecto en el torneo.

Pero el voleibol cambia. Y las Reinas del Caribe con Brayelin Martínez como capitana, Brenda Castillo en el líbero y el respaldo de Marcos Kwiek en el banquillo llegan a Brasilia con la motivación de demostrar que el resultado de 2025 no se repetirá.

El partido entre República Dominicana y Turquía será el primer enfrentamiento de la Semana 1 para ambas selecciones un duelo que marcará el tono de toda la fase preliminar de la VNL 2026 para las Reinas del Caribe.

Brenda Castillo, Brayelin Martínez y Yonkaira Peña: las tres pilares de RD ante Turquía

Las tres figuras más experimentadas de las Reinas del Caribe lideran la convocatoria para la VNL 2026. Brenda Castillo es considerada una de las mejores líberos del mundo. Brayelin Martínez llega como nueva capitana desde el Dinamo-Ak Bars de Rusia. Yonkaira Peña aporta experiencia internacional de primer nivel.

Cuando las Reinas del Caribe salten a la cancha del arena Nilson Nelson, tres nombres cargarán con el peso de la historia y la expectativa de una nación:

Brenda Castillo — la líbero legendaria que es considerada una de las mejores en su posición en el mundo. Su lectura del juego, sus recuperaciones imposibles y su liderazgo dentro de la cancha son el corazón defensivo de las Reinas del Caribe desde hace más de una década.

— la líbero legendaria que es considerada una de las mejores en su posición en el mundo. Su lectura del juego, sus recuperaciones imposibles y su liderazgo dentro de la cancha son el corazón defensivo de las Reinas del Caribe desde hace más de una década. Brayelin Martínez — la nueva capitana. La atacante de 29 años llega desde el Dinamo-Ak Bars de Rusia donde ganó un MVP en la Superliga en el mejor momento de su carrera. Asumir la cinta de capitana en la VNL 2026 es su primer gran reto en ese rol.

— la nueva capitana. La atacante de llega desde el donde ganó un en la Superliga en el mejor momento de su carrera. Asumir la cinta de capitana en la VNL 2026 es su primer gran reto en ese rol. Yonkaira Peña — la experiencia que no tiene precio. La atacante dominicana ha sido una de las figuras más constantes de la selección en los últimos años, con participaciones en las competiciones más importantes del voleibol internacional.

Las tres, junto a las hermanas Jineiry Martínez y el resto del plantel convocado por Marcos Kwiek, forman el núcleo de un equipo que llega a Brasil con hambre de resultados y con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.