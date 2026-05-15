Las Reinas del Caribe conquistan el mundo: dónde juegan las figuras dominicanas en las ligas internacionales 2025-26 Brayelin Martínez capitanea un equipo que se dispersa por Rusia, Turquía, Europa y América para competir en las mejores ligas del mundo. Campeonas de la Copa Panamericana 2025, las Reinas llegan a los Juegos Centroamericanos en casa con más hambre que nunca.

Las Reinas del Caribe no son solo la selección más exitosa del voleibol latinoamericano — son también una de las más cosmopolitas del mundo. Sus mejores jugadoras compiten en las ligas más exigentes de Europa y Asia durante la temporada de clubes, acumulando experiencia de alto nivel que luego trasladan a la selección nacional.

En 2025, el equipo coronó una temporada brillante con el título de la Copa Panamericana en México — su más reciente logro colectivo antes de prepararse para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Las figuras y dónde juegan

Brayelin Martínez — Capitana — Dinamo Kazan (Rusia)

La figura más reconocida del voleibol dominicano asumió la capitanía de las Reinas del Caribe en 2025 y compite en el Dinamo Kazan de Rusia — uno de los clubes más poderosos del voleibol femenino mundial.

La atacante/punta nacida en Santo Domingo el 11 de septiembre de 1996 es la máxima referencia ofensiva del equipo y una de las atacadoras más temidas del circuito internacional. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha la convierte en el corazón del proyecto dominicano.

Brenda Castillo — Líbero — Fenerbahçe (Turquía)

En febrero de 2026, la mejor líbero de América firmó un contrato de dos años con el Fenerbahçe de Turquía — uno de los clubes más poderosos de la Süper Lig turca y de la Champions League de voleibol europeo.

El fichaje de Castillo por el Fenerbahçe es un reconocimiento a su condición de una de las mejores defensoras del mundo en su posición. Su capacidad de recepción y defensa la han convertido en una pieza codiciada por los mejores clubes del continente.

Gaila González — Opuesta

Una de las piezas más importantes del ataque dominicano. La opuesta es la segunda gran amenaza ofensiva de las Reinas junto a Brayelin, con capacidad para decidir partidos desde cualquier posición.

Niverka Marte — Acomodadora

La acomodadora regresó a las Reinas del Caribe en 2026 tras una pausa por maternidad — uno de los regresos más emotivos de la temporada. Su experiencia y liderazgo en la distribución del juego son fundamentales para el sistema del equipo.

Yonkaira Peña — Atacadora/Punta

Una de las atacadoras más explosivas del equipo. Su potencia en el remate y su capacidad para generar puntos desde la banda la convierten en una amenaza constante para cualquier defensa.

Jineiry Martínez — Central

Una de las centrales más sólidas del equipo, fundamental en el sistema de bloqueo que hace tan difícil atacar contra las Reinas.

El roster completo 2025-26

Acomodadoras: Niverka Marte, Camil Domínguez, Camila de la Rosa, Yokaty Pérez

Atacadoras/Puntas: Brayelin Martínez (Capitana), Yonkaira Peña, Madeline Guillén, Alondra Tapia, Massiel Matos

Centrales: Jineiry Martínez, Geraldine González, Cándida Arias, Florángel Terrero, Angélica Hinojosa, Selanny Puente

Opuestas: Gaila González, Gina Mambrú

Líberos: Brenda Castillo, Larysmer Martínez

Los cambios que marcaron la temporada

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El modelo que hace grande a las Reinas

Lo que distingue al voleibol dominicano femenino de otras selecciones de la región es precisamente este modelo: las jugadoras se dispersan por las mejores ligas del mundo durante la temporada de clubes — Rusia, Turquía, Italia, Brasil — y luego se reúnen con la selección como jugadoras completamente formadas y curtidas en la competencia de élite.

El resultado es una selección que llega a cada torneo internacional con un nivel individual que pocas naciones del Caribe pueden igualar. Las Reinas son número 11 del mundo — y ese ranking se construye partido a partido, tanto con la selección como con sus clubes.

El calendario que viene

| Evento | Fecha | Sede |

| Liga de Naciones — Semana 1 | 3-7 de junio | Brasilia, Brasil |

| Debut vs Turquía (#3 del mundo) | 3 de junio | Brasilia |

| vs Brasil (#2 del mundo) | 4 de junio | Brasilia |

| vs Bulgaria (#25 del mundo) | 5 de junio | Brasilia |

| vs Países Bajos (#8 del mundo) | 7 de junio | Brasilia |

| Liga de Naciones — Semana 2 | 17 de junio | Filipinas |

| vs Estados Unidos | 17 de junio | Filipinas |

| Juegos Centroamericanos | 2-7 de agosto | Santo Domingo |