Las Reinas del Caribe van por el séptimo oro: ya tienen grupo y calendario en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 La selección femenina de voleibol de República Dominicana competirá en el Grupo B del torneo, con partidos del 2 al 7 de agosto en el renovado Palacio Nacional de Voleibol. Su camino al oro pasa por Costa Rica, Cuba y Puerto Rico.

El sorteo ya habló. Las Reinas del Caribe, la selección femenina de voleibol de República Dominicana, conocen su destino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: el Grupo B, con tres rivales de peso y la presión —y el privilegio— de jugar en casa.

La organización del evento confirmó el calendario completo del torneo de voleibol femenino, que se disputará del 2 al 7 de agosto en el Palacio Nacional de Voleibol, recinto que fue renovado especialmente para este evento y que promete ser un hervidero de pasión dominicana.

El Grupo B: tres batallas antes de la final

El camino de las Reinas en la fase preliminar no será sencillo. Su grupo está conformado por rivales que conocen bien y que siempre generan partidos intensos:

🇨🇷 Costa Rica — primer rival en la fase de grupos

— primer rival en la fase de grupos 🇨🇺 Cuba — el clásico duelo caribeño, siempre vibrante

— el clásico duelo caribeño, siempre vibrante 🇵🇷 Puerto Rico — el cierre de la fase preliminar, con sabor a rivalidad regional

Tres encuentros para llegar a la fase eliminatoria con el mejor ritmo posible y con la energía del público local como combustible extra.

La historia que las impulsa: seis oros y contando

Las Reinas del Caribe no llegan a este torneo como una selección más. Llegan como las grandes dominadoras del voleibol centroamericano y caribeño, con seis medallas de oro consecutivas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una racha histórica que buscan extender a siete en su propia casa.

Ganar en Santo Domingo tendría un sabor especial. Sería el primer oro en suelo dominicano, ante su propia afición, en un evento que el país organiza con orgullo y que promete ser una fiesta deportiva sin precedentes.

Jugar en casa: ventaja y responsabilidad

Ser anfitrión tiene dos caras. Por un lado, el apoyo incondicional de miles de dominicanos que llenarán el Palacio Nacional de Voleibol para empujar a las suyas. Por el otro, la presión de no fallar ante los suyos.

Las Reinas, sin embargo, han demostrado en repetidas ocasiones que saben manejar la presión. Con un plantel experimentado, la posible reincorporación de figuras como Niverka Marte y el respaldo de una federación en pleno crecimiento, la selección llega con todo para hacer historia una vez más.

El conteo regresivo ya comenzó. Agosto está cerca, y las Reinas tienen una corona que defender.