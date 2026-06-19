La campeona olímpica dominicana, Marileidy Paulino, inauguró su temporada en el circuito de la Liga Diamante 2026 firmando una exhibición de poder absoluto en el Qatar Sports Club Stadium de Doha. En lo que significó su debut oficial del año en su distancia predilecta, los 400 metros planos, la oriunda de Don Gregorio detuvo el reloj en unos impresionantes 48.91 segundos, dejando rezagadas a todas sus rivales por más de un segundo de diferencia.
Con este registro de época, Paulino no solo se adjudicó la medalla de oro, sino que completó dos hitos históricos sobre la pista asiática:
Pulverizó el récord del meeting: Borró de los libros de la federación la histórica marca de la leyenda estadounidense Allyson Felix, quien ostentaba el récord de la pista de Doha desde mayo de 2008 con un tiempo de 49.83 segundos.
A un paso del liderato mundial: Consiguió la segunda mejor marca mundial de todo el año 2026, pisándole los talones al registro de la jamaicana Dejanea Oakley (49.79 segundos).
Marileidy fue la única competidora de la final en romper la barrera de los 49 segundos. El podio de la prueba fue completado por la polaca Natalia Bukowiecka (bronce olímpico en París), quien cruzó la meta en la segunda posición con un tiempo de 50.10 segundos, seguida de cerca por la cubana Roxana Gómez, tercera con un registro de 50.23 segundos.
Alexander Ogando saca la cara en la velocidad masculina
La delegación dominicana presente en la cita de Doha completó una jornada redonda gracias a la destacada actuación del velocista Alexander Ogando. El nativo de San Juan de la Maguana se plantó con autoridad en la exigente final de los 200 metros planos masculinos, adjudicándose la medalla de bronce con un tiempo de 19.96 segundos.
La prueba de velocidad pura fue dominada por el sudafricano Sinesipho Dambile, quien se llevó los máximos honores al registrar la mejor marca de su carrera con 19.74 segundos, mientras que la medalla de plata quedó en manos del zimbabuense Makanakaishe Charamba con un tiempo de 19.88 segundos. El podio le permite a Ogando sumar valiosos puntos en la tabla de clasificación del circuito mundial de atletismo.
La hoja de ruta de la “Gacela” para el tramo veraniego
La victoria en Doha representa el punto de partida ideal dentro de la exigente planificación que maneja Marileidy Paulino junto a su entrenador, Yaseen Pérez, para este tramo intermedio del año 2026. Tras la carrera, la atleta confirmó que su gran meta técnica para este ciclo de competencias es romper su propia marca personal ().
El calendario de la dominicana contempla dos paradas de alta trascendencia institucional en las próximas semanas:
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Paulino volará directamente a suelo dominicano para competir frente a su afición en la cita regional, donde buscará revalidar su corona y regalarle una medalla de oro a la República Dominicana en su propia tierra.
El Ultimate Championships en Budapest: La nueva plataforma mundial de campeones de la World Athletics donde se verán las caras las monarcas de cada disciplina a finales del verano.