Marileidy destroza el récord de la pista en Liga Diamante 2026 La velocista dominicana detuvo el cronómetro en unos espectaculares 48.91 segundos en los 400 metros planos, borrando una histórica marca de Allyson Felix que databa desde 2008. Su compatriota Alexander Ogando también brilló con un tercer lugar en los 200 metros.