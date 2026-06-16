Marileidy Paulino en la Liga de Diamante Doha 2026: Dónde ver en vivo y horario para Dominicana La reina absoluta de los 400 metros planos abre su temporada en el prestigioso circuito ecuménico de la IAAF sobre la pista de Catar, con la mira puesta en mantener su hegemonía en la duela del atletismo mundial.

La doble campeona mundial y monarca olímpica del patio, Marileidy Paulino, se reporta lista para hacer su debut oficial en la temporada de atletismo 2026. La velocista de Don Gregorio saltará a la pista este próximo viernes 19 de junio en la reprogramada reunión de la Liga de Diamante en Doha, Catar, evento que debió retrasarse de su fecha original en mayo debido a la situación de inestabilidad geopolítica regional en el Medio Oriente.

Paulino, considerada la máxima favorita de las pizarras de la Federación Internacional gracias a su estatus de campeona defensora del circuito, buscará asestar el primer gran golpe utilitario del año frente a un pelotón internacional de élite, marcando el inicio de su hoja de ruta competitiva hacia los grandes certámenes del verano.

Guía de transmisión oficial para la República Dominicana

Para seguir el regreso a la duela de nuestra principal estrella del atletismo, aquí detallamos las coordenadas clave de la cartelera de transmisión:

Competencia: Liga de Diamante de la IAAF 2026 – Reunión de Doha (Catar)

Evento: Carrera de los 400 metros planos femeninos

Fecha oficial: Viernes 19 de junio de 2026

Horario de la carrera: 2:35 PM (Hora de la República Dominicana)

Transmisión en vivo: CDN Deportes (Transmisión oficial para el país) y el canal oficial de YouTube de la Wanda Diamond League (Sujeto a restricciones geográficas por territorio)