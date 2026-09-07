El atletismo mundial continúa rindiéndose ante el dominio absoluto de Marileidy Paulino. Con una exhibición de jerarquía y solvencia sobre la pista del King Baudouin Stadium (Estadio Rey Balduino), la corredora dominicana conquistó por cuarta ocasión en su trayectoria el prestigioso trofeo de la Liga Diamante, consolidándose dentro del círculo más selecto de leyendas desde la creación del circuito en 2010 como sustituto de la antigua Liga Dorada.
La consagración de Paulino, que representó su tercera corona consecutiva en la justa europea, coincidió además con una jornada festiva para la República Dominicana tras la coronación de su compatriota Joheirry Mola como Miss Mundo. Con este cuarto galardón de diamante, la velocista quisqueyana se ratifica como una de apenas dos figuras latinoamericanas que ostentan semejante privilegio histórico en la competición.
Dominio absoluto y récord de reunión en Bruselas
Llegando a la capital belga como la líder mundial del año en los 400 metros planos gracias a su registro previo de 48.48 segundos, Paulino no dejó lugar a sorpresas. La atleta sentenció la final con una marca de 48.64 segundos, crono que estableció un nuevo récord para el tradicional meeting Allianz Memorial Van Damme.
El registro no solo le otorgó el triunfo de manera incuestionable, sino que se convirtió en el segundo mejor tiempo registrado a nivel mundial en toda la temporada, ubicando a la dominicana como dueña exclusiva de las dos mejores marcas del año en la vuelta al óvalo. La actuación ratificó la pauta impuesta en las pistas globales: para aspirar a vencer a Paulino se requiere bajar de la barrera de los 48 segundos, un umbral reservado para muy pocas atletas en la historia.
En la élite histórica de la Liga Diamante
La victoria en Bruselas permitió a Marileidy romper el empate que sostenía con un grupo de otros 10 atletas de ambas ramas que marchaban con tres títulos acumulados. Con este cuarto trofeo, se incorporó formalmente a una lista exclusiva integrada por solo otros siete deportistas históricos de la Liga Diamante:
Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica): 100 metros planos (2012, 2013, 2015 y 2022).
Mariya Lasitskene (Rusia): Salto de altura (2017 a 2021).
Katerina Stefanidi (Grecia): Salto con pértiga/garrocha (2016 a 2019).
Caterine Ibargüen (Colombia): Salto triple (2013 a 2016).
Dawn Harper-Nelson (Estados Unidos): 100 metros con vallas (2012 a 2015).
Emmanuel Wanyonyi (Kenia): 800 metros masculinos (2023 a 2026, con cuatro triunfos consecutivos).
Timothy Cheruiyot (Kenia): 1500 metros masculinos (2017 a 2021).
Con la mirada puesta a futuro, Paulino buscará en 2027 sumar una diadema adicional que le permita ingresar al selecto club de atletas con cinco o más campeonatos del certamen.
Próximo desafío: Budapest y el World Athletics Ultimate Championship
Sin tiempo para prolongar los festejos, el calendario competitivo de Paulino apunta de inmediato hacia el estreno del World Athletics Ultimate Championship, nuevo evento élite que se disputará en Budapest, capital de Hungría, del 11 al 13 de septiembre.
La velocista dominicana regresa a un escenario con enorme carga emotiva: el Gyula Zsivótzky National Athletics Centre, pista en la que conquistó su primer campeonato mundial en 2023 al cronometrar 48.76 segundos, siendo en aquella ocasión la única competidora capaz de correr por debajo de los 49 segundos.
El calendario programado para Marileidy en la capital húngara se disputará de la siguiente forma:
- Ronda semifinal: Viernes 11 de septiembre a la 1:38 p. m. (hora de República Dominicana).
- Gran Final: Sábado 12 de septiembre a las 12:08 p. m. (hora de República Dominicana).
Paulino acudirá como la máxima favorita para adjudicarse el título, el brazalete oficial que World Athletics garantiza a cada competidor y el premio de 150.000 dólares reservado para el primer lugar, en una nueva oportunidad para consolidar su legado en el atletismo contemporáneo.