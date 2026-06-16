Marileidy mide fuerzas ante la élite; Fiordaliza Cofil busca recuperar ritmo La velocista tricolor arranca la defensa de su título ante la presión perimetral de la polaca Natalia Bukowiecka, mientras las pizarras dominicanas evalúan el estatus de Cofil en las planillas europeas.

La duela del Qatar Sports Club Stadium se vestirá de gala este viernes para albergar la prueba de los 400 metros planos femeninos, una de las carreras más esperadas por los analistas y la fanaticada de la República Dominicana. Marileidy Paulino encabeza los pronósticos y los balances de los expertos para adjudicarse los primeros 8 puntos de la campaña en Doha, amparada en una consistencia perimetral implacable que la ha mantenido invicta en las Grandes Ligas de la velocidad en los últimos ciclos.

El examen táctico en Doha exigirá una fisonomía de carrera inteligente y de mucha potencia en los últimos 100 metros. El principal escollo en los tableros para la nativa de Don Gregorio será la estelar corredora polaca Natalia Bukowiecka (anteriormente conocida por su apellido de soltera Kaczmarek), quien llega con un fuerte rodaje físico en los torneos europeos y promete plantarle una fiera batalla contracorriente a la dominicana en la recta de cierre.

El estatus real sobre Fiordaliza Cofil en la Liga de Diamante

Respecto a la situación de la también destacada velocista dominicana Fiordaliza Cofil —un dato de suma importancia solicitado por la directiva de este medio—, la frialdad de los reportes técnicos oficiales de World Athletics nos obliga a reportar los siguientes balances confirmados:

No figura en la planilla de Doha: De acuerdo con las listas de salida y los cronogramas oficiales emitidos por los organizadores en Catar, Fiordaliza Cofil no está inscrita para competir en la parada de este viernes 19 de junio.

Contexto y oponentes: El pelotón de los 400 metros en Doha estará compuesto exclusivamente por Paulino, Bukowiecka y otras atletas de la élite de Estados Unidos, Jamaica y Europa. En la redacción nos mantendremos monitoreando las pizarras de las paradas venideras (como París o Eugene) para confirmar cuándo la directiva técnica autorizará la inscripción de Cofil en el circuito mayor de la IAAF tras su regreso paulatino a las pistas.