Marileidy Paulino no pierde el tiempo. La velocista dominicana, doble campeona mundial y olímpica de los 400 metros planos, arrancó su temporada 2026 con paso firme y ya tiene clara la misión que guía cada entrenamiento: brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el evento más emotivo de su calendario, porque se celebrará ante su propio público.

Satisfecha con el inicio

Después de su victoria en los 200 metros del Campeonato Nacional de Municipios y Clubes en Colombia — su primera presentación internacional del año — Paulino regresó satisfecha y con el ánimo encendido. La nativa de Don Gregorio, Nizao, no ocultó su optimismo:

“Satisfecha porque gracias a Dios se han comenzado a ver los frutos del arduo trabajo realizado y seguimos con igual enfoque para todos los eventos del calendario, incluyendo los Juegos Santo Domingo 2026.”

Y añadió con la convicción que la caracteriza:

“Con Dios delante, estaremos compitiendo en los Centroamericanos próximamente aquí delante de nuestro público, defendiendo nuestra bandera.”

(Declaraciones hechas a El Día (https://eldia.com.do) — 5 de mayo de 2026)

El camino hacia Santo Domingo 2026

La hoja de ruta de Paulino para los próximos meses está bien trazada. Su próxima cita será los Juegos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, del 15 al 17 de mayo en La Barranquita de Santiago — el mismo complejo que acogerá el BMX de los Juegos Centroamericanos.

Luego vendrán eventos internacionales que la irán afinando para la gran cita de agosto. Y en junio, Paulino regresará a los 400 metros en Europa, su prueba reina.

La Liga Diamante: el escenario de preparación

El circuito más prestigioso del atletismo mundial tiene varias paradas en los 400 metros femeninos esta temporada. El calendario completo de la Liga Diamante 2026 incluye:

| Fecha | Ciudad |

| 16 de mayo | Shanghái |

| 4 de junio | Roma |

| 10 de junio | Oslo |

| 19 de junio | Doha* |

| 19 de junio | París |

| 10 de julio | Mónaco |

| 18 de julio | Londres |

| 23 de agosto | Silesia |

| 5 de septiembre | Final — Bruselas |

*La parada de Doha fue pospuesta seis semanas debido a la guerra en Oriente Medio.

El ganador de cada reunión recibirá 20,000 dólares, mientras que el campeón de la final en Bruselas se llevará 60,000 dólares — el nivel más alto en los 17 años de historia de la serie.

Una temporada con propósito

La presentación en Colombia fue la segunda competencia del año para Paulino, quien había abierto su temporada dominando los 800 metros en el Invitacional Isaac Ogando en Bayaguana el 29 de marzo.

Dos competencias, dos victorias, y una claridad absoluta sobre lo que viene. Marileidy Paulino sabe exactamente para qué está trabajando. Y Santo Domingo 2026 — con su público, su bandera y la posibilidad de hacer historia en casa — es la motivación más grande de todas.