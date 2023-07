Merynanyelly Delgado: la perla dominicana del ráquetbol Con los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en la mira, todo puede ser posible para Merynanyelly Delgado…la perla dominicana del ráquetbol.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No es béisbol, ni baloncesto, ni boxeo y acá en Dominicana, usted de seguro ha escuchado hablar bien poco del tema, pues se trata de un deporte sin tradición alguna en suelo antillano, sin embargo, al adentrarnos en la trama, la historia nos devela algo diferente…

Se parece al squash y puede tener algo de pelota vasca o hasta de tenis, pero no, es ráquetbol, un deporte mixto reconocido como tal por él Comité Olímpico Internacional y en perspectiva, tal como decíamos, en territorio dominicano no tiene el arraigo de otras disciplinas, no obstante, ella está ahí, marcando la diferencia con su clase, con su mirada tranquila, la sonrisa sutil y el toque preciso para rematar en el momento justo.

La figura

Es Merynanyelly Delgado, una quisqueyana de pura cepa que hace cinco años en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla sorprendió a todos con una histórica medalla de bronce en la categoría individual.

Desde aquel momento, Delgado se convirtió en una sempiterna animadora en torneos regionales y continentales y en los Panamericanos de Lima en 2019 volvió a la carga, quedando a las puertas de semifinales.

La estela

La hija ilustre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido reconocida en varias ocasiones por la institución y por el mismo Comité Olímpico Dominicano, siendo distinguida como Atleta del Año en ráquetbol.

Hace unos días, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, pudimos ver a Merynanyelly en acción.

Luego de que nuestro país fuera elegido para fungir como subsede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la emblemática institución se erigió como el escenario perfecto para celebrar la competencia del ráquetbol y la criolla dijo presente.

Forjando un legado

En esta oportunidad en la modalidad de dobles, Merynanyelly Delgado se agenció el bronce junto a Alejandra Jiménez al derrotar a las cubanas María Carla Pérez y Samira Ferrer.

Con los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en la mira, todo puede ser posible para Merynanyelly Delgado…la perla dominicana del ráquetbol.