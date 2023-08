Mundial de Voleibol Femenino U19 2023: resultados y posiciones en vivo HOY lunes 7 de agosto Comenzaron los octavos de final en el Mundial de Voleibol Femenino U19...

¡Llegó la hora!… así se escribe y de seguro puede sonar como una especie de grito de guerra y lo es, ya que este lunes 7 de agosto, comenzaron los duelos de octavos de final en el Mundial de Voleibol Femenino U19.

Como lo lee, luego de quedar definidos los cuatro grupos del certamen que arrancó el pasado 1 de agosto allá en las ciudades de Osijek, Croacia y Szeged, Hungría, luego de acabar la primera fase, arrancaron los cruces en la siguiente ronda y a las 6:00 de la mañana en Quisqueya, República Dominicana y Estados Unidos, se encargaron de correr las cortinas en dicha instancia.

Las Princesas del Caribe, cuartas del grupo B, se vieron superadas en toda la línea por las norteñas, primeras de apartado D y el marcador final de 3-0 fue el reflejo de la supremacía estadounidense en todos los órdenes del juego.

Campeonato Mundial de Voleibol Femenino U19: posiciones de la fase de grupos

En este punto cabe recordar que en el grupo A, con 5 partidos ganados en igual cantidad de presentaciones, así como con un total de 15 puntos acumulados, China plantó bandera, seguida de Argentina con 4 victorias y 11 puntos; Hungría, 3 ganados y 9 puntos; mientras que Egipto cerró el cuarteto de clasificadas a la siguiente ronda con 2 éxitos y 7 puntos.

En el B, Turquía mantuvo el paso perfecto, quedando con 5 triunfos y 15 unidades en su haber, a la vez que con 4 victorias y 12 puntos Croacia terminaba segunda.

Por su parte, con 2 victorias y 6 puntos, Puerto Rico y República Dominicana se ubicaron en la tercera y cuarta plaza respectivamente.

En el C, Italia llevó la voz cantante con 5 ganados y 15 puntos, escoltada por Bulgaria con 4 y 12 y Brasil con 3 y 9, y Tailandia con 2 y 6.

En el D, Estados Unidos implantó su ley con forja de 5 triunfos y 13 unidades acumuladas, al mismo tiempo que con marca de 4 victorias y 11 puntos, Japón se aferró al segundo lugar y Polonia con 3 y 8 al tercero; terminando con Corea del Sur en la cuarta posición con par de victorias y 6 puntos.

Campeonato Mundial de Voleibol Femenino U19: partidos de HOY lunes 7 de agosto

De esta manera quedaron definidos los cotejos en la siguiente instancia y tras el Dominicana 0-3 Estados Unidos, se verán las caras Turquía y Corea, a las 9:00 de la mañana, hora dominicana, también en suelo balcánico.

A la misma hora, pero en Szeged, China enfrentará a Tailandia en un duelo asiático y a las 9:05, Italia chocará con Egipto.

Al filo del mediodía, las acciones regresan a Osijek, cuando a las 12:00 pm, se enfrenten Croacia y Polonia, mientras que en territorio magiar, Bulgaria dimirá su cotejo ante Hungría.

Por su parte a las 12:05 en un clásico sudamericano, Argentina tendrá net por medio a Brasil en Szeged.

Ya en la tarde, a las 15:00 horas, Puerto Rico buscará su pase a cuartos de final frente a Japón.

Vale resaltar que, en la jornada, se estarán disputando varios partidos en pos de definir los puestos del 17 al 24 y en este rumbo veremos a Chile vs Canadá, Perú vs Camerún, Serbia vs Nigeria y Alemania vs México.