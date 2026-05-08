Hay historias que el deporte escribe con una tinta especial. La de Penélope Polanco es una de ellas. Comenzó a practicar karate a los siete años en el Dojo “Los Cabezones” del sector Vietnam de Los Mina, y lo que empezó como un amor a primera vista se convirtió en el eje central de su vida — académica, profesional y personal.

Una beca, dos empleos y un propósito

El karate le abrió puertas que van mucho más allá del tatami. Gracias a su trayectoria como atleta, Penélope obtuvo una beca de estudios en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde en los próximos días iniciará su proyecto de grado de la Licenciatura en Comunicación Social.

Su referente en el periodismo es nada menos que Alicia Ortega, la premier del periodismo de investigación en República Dominicana.

“Elegí el periodismo porque desde pequeña, cuando veía los noticieros, me gustaban mucho los reportajes y pienso que en un futuro puedo ser la voz de las personas que no son escuchadas”, reveló la joven atleta.

Y su visión va más allá del micrófono:

“Al ser deportista y saber lo difícil que es, quiero, en un futuro, tener una plataforma para que los deportistas sean escuchados de una forma más transparente, crear un pequeño espacio para que ellos puedan desahogarse sin miedo al éxito”.

El karate también le generó dos fuentes de ingreso: trabaja como atleta asimilada en la Policía Nacional y en el Departamento de Edición de la Dirección General de Migración. Recursos que le permiten mantener su dieta, comprar suplementos y, de vez en cuando, darse un gusto con la familia en un resort o una parrillada.

La atleta completa

Penélope Polanco, de 24 años, hija de la estilista Adela Díaz y el ingeniero eléctrico Ramón Antonio Polanco, es el orgullo de su comunidad en Los Mina. Los golpes, las patadas, los rodillazos y los codazos que ha dado y recibido a lo largo de su carrera no la desviaron del camino — al contrario, la fortalecieron.

Ha viajado por varios países representando a República Dominicana en competencias internacionales y acumula preseas que hablan de una atleta con talento real y preparación seria.

El mayor reto de su carrera: Santo Domingo 2026

Ahora viene lo más grande. Penélope se prepara con todo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el mayor compromiso de su carrera deportiva — y el más emotivo, porque se celebrará en su propio país, ante su propia gente.

En las gradas estarán sus padres, su hermano mayor Reymond Polanco Díaz, vecinos de Los Mina y, probablemente, otros cinco hermanos de padre. Una presión enorme que ella convierte en combustible:

“Mi expectativa principal es entrar al tatami con seguridad y dar lo mejor de mí en cada combate. Estoy entrenando fuerte para eso y me gustaría demostrar todo ese esfuerzo en el momento clave.”

Y sobre lo que significa competir en casa:

“De verdad que me llena de mucho orgullo, motivación y nervios representar al país aquí, con mi familia, mis amigos y gente cercana. Sé que esos nervios al final me van a servir como motivación para dar lo mejor de mí.”

Va por una medalla. Y tiene el talento, la preparación y el equipo técnico para conseguirla.

Las declaraciones de Penélope Polanco fueron ofrecidas al periodista Freddy Tapia del [Listín Diario](https://www.listindiario.com), en una publicación del 6 de mayo de 2026.