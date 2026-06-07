Por qué los próximos 8 partidos de las Reinas del Caribe en Asia son de vida o muerte Más allá de la clasificación: ¿Por qué las Reinas del Caribe se juegan la vida en Filipinas a pesar del peor arranque de su historia? Aunque el boleto a la ronda final en Macao parece una utopía matemática tras el catastrófico 0-4 en Brasilia, el sexteto tricolor se juega la permanencia en la élite y su estatus internacional en los ocho compromisos restantes del calendario de la FIVB.

Un desglose reglamentario y deportivo detalla por qué las Reinas del Caribe se juegan la permanencia en la élite mundial en su próximo viaje a Filipinas.

Para el fanático casual, el panorama actual de la selección nacional de voleibol femenino en la Liga de Naciones (VNL) 2026 invita a tirar la toalla. Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en sets corridos en la parada de Brasilia y quedar sepultadas temporalmente en el puesto 18 de la tabla general, la sensación térmica en las plataformas interactivas es que el torneo ha terminado para las quisqueyanas.

Sin embargo, el particular y exigente formato de competencia de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dicta una realidad muy distinta. Las Reinas del Caribe no están eliminadas del certamen ni armando las maletas para regresar a casa; por el contrario, emprenden un extenso viaje rumbo a Filipinas para encarar una etapa que, lejos de ser un mero trámite, representa una lucha absoluta por la supervivencia institucional del proyecto.

Entendiendo el formato: ¿Por qué siguen jugando?

A diferencia de los torneos tradicionales de eliminación directa o fases de grupos cortas, la fase preliminar de la VNL obliga a las 18 selecciones participantes a disputar un calendario fijo y riguroso de 12 partidos en total, distribuidos a lo largo de tres semanas en distintas sedes globales.

Lo vivido en territorio sudamericano fue apenas la “Semana 1” (los primeros 4 encuentros). Esto significa que a la escuadra dirigida por Marcos Kwiek todavía le restan 8 partidos obligatorios en el calendario oficial (4 en Filipinas y 4 en la tercera parada). Si bien la posibilidad de avanzar al Final Eight (ronda final) en Macao, China, está prácticamente descartada por lógica matemática debido a la falta de puntos, cada set que se dispute a partir del próximo miércoles 17 de junio ante los Estados Unidos cuenta una historia de vida o muerte.

El verdadero peligro: El fantasma del descenso para el 2027

La razón principal por la que las Reinas del Caribe no pueden permitirse bajar los brazos en el continente asiático tiene nombre y apellido: el descenso de categoría.

Tal como lo recordaban con extrema preocupación los analistas y fanáticos más agudos en las redes sociales, el reglamento de la FIVB estipula que la selección que concluya en el último lugar de la tabla global al término de los 12 partidos reglamentarios perderá de forma automática su plaza comercial y deportiva en la VNL para la edición del año 2027. Quedar fuera de este circuito anual no solo significaría un retroceso histórico para el deporte nacional, sino que privaría al país de competir de manera regular contra la élite, reduciendo su calendario a torneos continentales de menor envergadura y comprometiendo gravemente los ingresos por patrocinio. Ganar partidos en Asia es la única vía para salir del puesto 18 y blindar el cupo dominicano en la mesa de los grandes.

Cada set cuenta para el Ranking Mundial

El segundo factor crítico es el impacto invisible pero demoledor en el Ranking Oficial de la FIVB. Bajo el sistema de puntuación actual, cada partido de la VNL otorga o resta puntos en tiempo real dependiendo de la jerarquía del rival y el marcador en sets.

Perder por blanqueada (3-0), como ocurrió ante Bulgaria y Países Bajos, castiga severamente el algoritmo tricolor, provocando una hemorragia de puntos que altera directamente los sembrados y las clasificaciones para los torneos internacionales venideros. Incluso en la derrota, batallar y arrancar uno o dos sets (caer 3-1 o 3-2) mitiga el impacto matemático en el escalafón global.

La meta de la gerencia tricolor ha cambiado drásticamente en este 2026. La prioridad ya no es colgarse una medalla en la ronda final, sino detener la crisis táctica, estabilizar la rotación de jugadoras y sumar con urgencia para evitar una catástrofe institucional. La travesía en Filipinas será un terreno hostil, pero las Reinas del Caribe tienen la obligación histórica de demostrar que la corona no se les ha caído por completo.