La nativa de Don Gregorio dictó cátedra de consistencia sobre el óvalo ruso, ratificando que su preparación de cara a los grandes compromisos del año marcha a un ritmo sencillamente intratable.
Un zarpazo por debajo de los 50 segundos en el cierre
Fiel al estilo estratégico que la caracteriza en los escenarios de élite, Paulino administró sus energías con un ritmo sostenido y elegante durante la primera mitad del trayecto. Fue al ingresar a la recta definitiva cuando la dominicana desplegó un cambio de velocidad demoledor, tomando el control absoluto de los metros finales para cruzar la meta en solitario y asegurar una cómoda victoria frente a un calificado pelotón de competidoras de estirpe internacional.
La “Gacela” detuvo los cronómetros oficiales en un espectacular tiempo de 49.89 segundos. Romper la barrera mítica de los 50 segundos en lo que representa apenas su primera carrera formal del ciclo al aire libre envía un mensaje contundente a sus rivales directas en el circuito mundial.
Presencia tricolor en el óvalo ruso
El éxito de la jornada para el atletismo nacional en el Memorial Znamensky no se limitó al triunfo en la cúspide de Marileidy. El evento contó con una notable y vistosa delegación quisqueyana sobre la pista moscovita, registrando las participaciones de las destacadas velocistas Fiordaliza Cofil y Anabel Medina, quienes sumaron valiosos kilómetros de alta competencia internacional como parte de la delegación tricolor que sigue buscando afinar sus marcas técnicas.
La mira puesta en las grandes citas del 2026
Este sólido estreno en el extranjero marca el punto de partida oficial de una ruta crítica sumamente exigente para Paulino a lo largo de este año. Entre los principales objetivos trazados en su agenda técnica se encuentran la misión de revalidar su corona en el próximo Campeonato Mundial de Atletismo, así como liderar la delegación de la patria en los esperados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde correrá ante su público con el orgullo de hacer retumbar el himno nacional en nuestra propia casa.