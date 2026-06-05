Como les fue a Marileidy y Fiordaliza en Moscú La doble medallista olímpica detiene los cronómetros por debajo de los 50 segundos en Moscú, encabezando un podio de altísimo nivel donde las también quisqueyanas Fiordaliza Cofil y Anabel Medina completaron la destacada representación de la patria.

La dominicana Marileidy Paulino debuta en la temporada al aire libre con un brillante triunfo de 49.89 segundos en los 400 metros del Memorial Znamensky en Rusia.

El atletismo de la República Dominicana ha firmado una jornada verdaderamente histórica y memorable en territorio europeo. La vigente monarca y gran referente de la velocidad global, Marileidy Paulino, inauguró de forma magistral su calendario competitivo al aire libre de la temporada 2026 al alzarse con la victoria en la exigente prueba de los 400 metros planos del prestigioso Memorial de los Hermanos Znamensky, celebrado en la pista de Moscú, Rusia.