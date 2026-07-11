Reinas del Caribe derrotan a China en un épico cierre La Selección de República Dominicana firmó una victoria de época por 3-1 ante las potencias asiáticas en la exigente plaza de Hong Kong. El combinado nacional demostró su castigo perimetral en los puntos definitivos del cuarto set.

El voleibol de vanguardia internacional ha vuelto a rendirse ante la fisonomía guerrera, el bloqueo perimetral y el corazón de la República Dominicana. En la madrugada de este sábado 11 de julio (8:00 a. m. hora dominicana), las Reinas del Caribe esculpieron una de las páginas más hermosas de la temporada al vencer por 3 sets a 1 a la Selección de China, en un careo volcánico correspondiente a la Semana 3 de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino (VNL).

Las pizarras operadas por el búnker técnico dominicano se ejecutaron con una precisión quirúrgica sobre la superficie del Kai Tak Arena de Hong Kong. Ante un marco impresionante de 10,000 espectadores que empujaban de forma lineal a la escuadra local, las quisqueyanas saltaron a la cancha sin complejos tácticos, neutralizando el poderío de las torres asiáticas mediante una defensa perimetral excelsa y un contraataque letal que trituró las planillas de apuestas de la jornada en el continente asiático.

Un careo de infarto strike por strike

El desarrollo de la batalla expuso una paridad absoluta y rallies prolongados que mantuvieron las pulsaciones al límite en los televisores del patio:

Primer Set (25-22): Las Reinas del Caribe marcaron la pauta con saques agresivos y un bloqueo hermético en la red que frustró los esquemas ofensivos de China.

Segundo Set (21-25): Las locales reaccionaron amparadas en su rotación de gala, aprovechando algunos parpadeos en la recepción dominicana para emparejar los cartones.

Tercer Set (25-23): La aduana psicológica del encuentro. Las dominicanas aguantaron la embestida perimetral en los puntos de definición, recuperando el control de las pizarras gracias a la veteranía de sus atacantes principales.

Cuarto Set (26-24): China lo llevó al límite buscando forzar el drama del tie-break, pero la fisonomía colectiva del bando dominicano salió a relucir en el “extra-point” para liquidar el pleito con un bloqueo monumental que desató la fiesta tricolor.

Las planillas oficiales del compromiso (VNL 2026):

Equipo / Selección 1er Set 2do Set 3er Set 4to Set Total Sets 🇩🇴 República Dominicana 25 21 25 26 3 🇨🇳 China 22 25 23 24 1

En el olimpo del deporte dominicano

Con esta imponente y valiosa victoria, el conjunto dominicano culmina sus compromisos de la fase preliminar con altas notas de fidelidad, quedando a la espera de las planillas oficiales de la FIVB para certificar su posición neta de cara a las rondas de eliminación directa del certamen de naciones.

Este bombazo en las mallas internacionales se suma al glorioso fin de semana que vive el búnker del deporte tricolor, sumándose al registro de deidad establecido ayer viernes por Marileidy Paulino en los 400 metros de la Liga Diamante de Mónaco (48.67 segundos) y al estreno de los himnos de Ilegales en las plazas del patio. Las Reinas del Caribe confirman que el escudo nacional brilla con luz propia en cualquier rincón del mapa, defendiendo el honor patrio strike por strike frente a los gigantes del planeta.