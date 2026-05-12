El cuadro femenino del Masters 1000 de Roma 2026 ya tiene sus dos primeras semifinalistas. Sorana Cirstea y Coco Gauff avanzaron este martes en el Foro Itálico y se medirán el jueves en busca de un lugar en la final. Este miércoles se completará el cuadro con los duelos Pegula vs. Swiatek y Svitolina vs. Rybakina.

Cirstea, la veterana que sueña con su primer Masters 1000

Sorana Cirstea (27° del ranking WTA) fue la primera en confirmar su lugar en semifinales al despachar a la letona Jelena Ostapenko (36°) por 6-1 y 7-6 (0) en una actuación dominante.

La rumana de 36 años vive un momento extraordinario. Viene de eliminar a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en tercera ronda — la sorpresa más grande del torneo — y ahora está a dos victorias de conquistar el primer Masters 1000 de su carrera.

Su palmarés incluye cuatro títulos WTA 250 — Taskent 2008, Estambul 2021, Cleveland 2025 y Cluj-Napoca 2026 — y un subcampeonato en Canadá 2013. Pero nunca ha ganado en la categoría más grande. Roma podría cambiar eso.

Gauff sufre pero avanza: quiere la revancha de 2025

Coco Gauff (4°) tuvo que trabajar duro para superar a la rusa Mirra Andreeva (7°) por 4-6, 6-2 y 6-4 en un partido que se complicó en el primer set pero que la estadounidense supo resolver con autoridad.

Gauff llega a Roma con una motivación especial: el año pasado perdió la final ante la local Jasmine Paolini por 6-4 y 6-2. Esta vez quiere el título. De consagrarse, sumaría su tercer Masters 1000 tras los conquistados en Cincinnati 2023 y Pekín 2024.

Lo que viene: dos duelos de alto voltaje este miércoles

Pegula (5°) vs. Swiatek (4°) — 8:00 AM (Argentina)

Un duelo parejo en el papel, pero con Swiatek como dominadora histórica del enfrentamiento. La polaca llega con hambre de título tras haber ganado Roma en 2021, 2022 y 2024.

Svitolina (10°) vs. Rybakina (2°) — 14:00 PM (Argentina)

La ucraniana Svitolina, que ya ganó Roma en dos ocasiones, enfrenta a la kazaja Rybakina, quien tiene ventaja en el historial entre ambas.

Dónde verlo

ESPN — partidos destacados

— partidos destacados Disney+ Premium — transmisión completa del torneo

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico.

Las máximas ganadoras históricas en Roma

| Jugadora | Títulos |

| Chris Evert (EE.UU.) | 5 |

| Gabriela Sabatini, Conchita Martínez, Serena Williams | 4 |

| Maria Sharapova, Iga Swiatek | 3 |

| Seles, Hingis, Mauresmo, Jankovic, Svitolina | 2 |