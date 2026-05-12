El cuadro femenino del Masters 1000 de Roma 2026 ya tiene sus dos primeras semifinalistas. Sorana Cirstea y Coco Gauff avanzaron este martes en el Foro Itálico y se medirán el jueves en busca de un lugar en la final. Este miércoles se completará el cuadro con los duelos Pegula vs. Swiatek y Svitolina vs. Rybakina.
Cirstea, la veterana que sueña con su primer Masters 1000
Sorana Cirstea (27° del ranking WTA) fue la primera en confirmar su lugar en semifinales al despachar a la letona Jelena Ostapenko (36°) por 6-1 y 7-6 (0) en una actuación dominante.
La rumana de 36 años vive un momento extraordinario. Viene de eliminar a la número uno del mundo Aryna Sabalenka en tercera ronda — la sorpresa más grande del torneo — y ahora está a dos victorias de conquistar el primer Masters 1000 de su carrera.
Su palmarés incluye cuatro títulos WTA 250 — Taskent 2008, Estambul 2021, Cleveland 2025 y Cluj-Napoca 2026 — y un subcampeonato en Canadá 2013. Pero nunca ha ganado en la categoría más grande. Roma podría cambiar eso.
Gauff sufre pero avanza: quiere la revancha de 2025
Coco Gauff (4°) tuvo que trabajar duro para superar a la rusa Mirra Andreeva (7°) por 4-6, 6-2 y 6-4 en un partido que se complicó en el primer set pero que la estadounidense supo resolver con autoridad.
Gauff llega a Roma con una motivación especial: el año pasado perdió la final ante la local Jasmine Paolini por 6-4 y 6-2. Esta vez quiere el título. De consagrarse, sumaría su tercer Masters 1000 tras los conquistados en Cincinnati 2023 y Pekín 2024.
Lo que viene: dos duelos de alto voltaje este miércoles
Pegula (5°) vs. Swiatek (4°) — 8:00 AM (Argentina)
Un duelo parejo en el papel, pero con Swiatek como dominadora histórica del enfrentamiento. La polaca llega con hambre de título tras haber ganado Roma en 2021, 2022 y 2024.
Svitolina (10°) vs. Rybakina (2°) — 14:00 PM (Argentina)
La ucraniana Svitolina, que ya ganó Roma en dos ocasiones, enfrenta a la kazaja Rybakina, quien tiene ventaja en el historial entre ambas.
Dónde verlo
- ESPN — partidos destacados
- Disney+ Premium — transmisión completa del torneo
El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico.
Las máximas ganadoras históricas en Roma
| Jugadora | Títulos |
| Chris Evert (EE.UU.) | 5 |
| Gabriela Sabatini, Conchita Martínez, Serena Williams | 4 |
| Maria Sharapova, Iga Swiatek | 3 |
| Seles, Hingis, Mauresmo, Jankovic, Svitolina | 2 |