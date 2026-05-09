El tenis femenino sigue repartiendo sorpresas. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, sufrió este sábado una eliminación inesperada en la tercera ronda del Abierto de Italia ante la rumana Sorana Cirstea, número 26 del ranking, por 2-6, 6-3, 7-5.

El resultado es la segunda derrota sorpresiva consecutiva para Sabalenka, quien la semana pasada también cayó ante la estadounidense Hailey Baptiste en los cuartos de final del Abierto de Madrid. Una racha negativa que llega en el peor momento del calendario — con Roland Garros a la vuelta de la esquina.

El partido que se escapó

Sabalenka parecía en control total. Dominó el primer set 6-2 y se puso 2-0 arriba en el segundo. Todo apuntaba a una victoria cómoda de la bielorrusa.

Pero Cirstea no se rindió. La rumana encontró su mejor tenis, reaccionó con fuerza y se llevó el segundo set 6-3. En el tercero, el partido fue un duelo de nervios hasta el final. Sabalenka pidió un tiempo médico cuando perdía 4-3 en el set decisivo, visiblemente afectada por un dolor en la parte baja de la espalda — una señal de que no estaba al cien por ciento físicamente.

Cirstea aprovechó el momento, mantuvo la concentración y cerró el partido 7-5 para consumar la sorpresa.

Las palabras de la protagonista

Cirstea, de 36 años y en lo que ha anunciado como su última temporada profesional, no ocultó su emoción tras el triunfo:

“Estoy muy, muy feliz. Aryna es una jugadora increíble. Creo que hoy jugué muy bien. Estoy trabajando muy, muy duro. Es bonito que este resultado sea la recompensa.”

Una victoria especialmente significativa porque fue la primera de su carrera ante la número uno del mundo — un logro que llega en el ocaso de una trayectoria de más de dos décadas en el circuito profesional.

Cirstea enfrentará a continuación a la checa Linda Noskova en los octavos de final.

Paolini también fuera: doble golpe para el torneo

La jornada del sábado en Roma también dejó otra eliminación dolorosa. La campeona defensora del torneo, la italiana Jasmine Paolini, quedó fuera del Abierto de Italia ante su propia afición. La transalpina desperdició tres puntos de partido en una derrota 4-6, 7-6 (5), 6-3 ante la belga Elise Mertens.

Dos grandes favoritas eliminadas en el mismo día — un sábado que el torneo romano no olvidará fácilmente.

La preocupación de cara a Roland Garros

Para Sabalenka, las dos derrotas consecutivas en Madrid y Roma generan una pregunta inevitable: ¿cómo llega a Roland Garros? El Grand Slam de tierra batida de París — que arranca a finales de mayo — es uno de los torneos más importantes del año, y la número uno del mundo llega con dudas físicas y de confianza que deberá resolver rápidamente.

El dolor en la espalda baja es la señal de alarma más inmediata. Si la lesión se agrava, podría comprometer su participación en el torneo parisino.