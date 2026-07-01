Sabalenka frena la rebelión de Kessler y vuela a tercera ronda en Wimbledon La máxima favorita arrolló en el primer set, pero tuvo que salvar cuatro puntos de manga y remontar un 5-2 en el segundo parcial para imponerse en un dramático 'tie-break' de infarto.

Un arranque demoledor en el All England Club. El tenis de máxima potencia sigue dictando las leyes en el cuadro femenino sobre el césped sagrado de Londres. En la jornada de este miércoles 1 de julio, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, selló su clasificación a la tercera ronda de Wimbledon 2026 tras superar una durísima prueba de fuego ante la estadounidense McCartney Kessler con parciales de 6-1 y 7-6(9), en un compromiso que se extendió por una hora y 39 minutos de pura intensidad dramática.

En la primera manga, el monólogo de la triple campeona de Grand Slam fue absoluto. Sabalenka saltó a la Cancha 1 con una propuesta sumamente agresiva, soltando latigazos desde el fondo y aprovechando la debilidad del segundo saque de la norteamericana (número 57 del ranking de la WTA). Con dos quiebres consecutivos y una efectividad implacable con su propio servicio, la bielorrusa cerró el parcial por un contundente 6-1 en poco más de media hora, dando la impresión de que resolvería el trámite por la vía rápida de manera rutinaria.

El drama del segundo set y la mística de la campeona

No obstante, el libreto del partido dio un vuelco radical en el segundo capítulo. Kessler reajustó sus devoluciones, bajó el margen de error y comenzó a forzar intercambios largos que incomodaron de sobremanera a la máxima cabeza de serie. La paridad inicial se rompió en el sexto juego, cuando la estadounidense aprovechó una serie de inusuales errores no forzados de la bielorrusa para conseguir un quiebre de oro que la colocó arriba por 5-2, quedando a un paso de forzar el decisivo tercer set.

Fue en ese instante crítico cuando Sabalenka sacó a relucir el colmillo y la jerarquía que la sitúan en la cima del planeta tenis. Mostrando una tremenda fortaleza mental, la número uno del mundo salvó de forma heroica un total de cuatro puntos de set (dos en el 5-3 y otros dos en el desempate), recuperando la rotura en el noveno game para estirar la definición al implacable tie-break.

En la muerte súbita, la tensión se cortaba con un cuchillo. Ninguna de las dos daba el brazo a torcer; Sabalenka desperdició sus dos primeras oportunidades de partido, mientras que Kessler tampoco pudo canjear sus opciones de alargar el duelo. Finalmente, con la pizarra de la muerte súbita empatada a 9 puntos, la bielorrusa encadenó dos imponentes derechazos cruzados para amarrar el definitivo 11-9 en el tie-break, desatando un visible grito de alivio en las tribunas de Londres.

Cita de alto voltaje ante Jelena Ostapenko

“Fue una verdadera batalla. Ella mostró un nivel increíble en el segundo set y realmente me puso a prueba. Estoy muy contenta de haber podido mantener la compostura y superar este examen”, declaró a pie de cancha la tres veces ganadora de Majors. Con este sufrido pero valioso triunfo en su raqueta, Aryna Sabalenka se enfrentará en los octavos de final (tercera ronda) ante la letona Jelena Ostapenko este viernes 3 de julio. El choque tiene ribetes de final anticipada, ya que colocará frente a frente a dos de las pegadoras más potentes y destructivas de todo el circuito femenino, garantizando un espectáculo de alta tensión en el tercer Major del verano 2026.