Aryna Sabalenka no solo llega a Roland Garros como la número 1 del mundo — llega también como uno de los íconos de estilo más reconocibles del tenis moderno. Y en París, como en cada Grand Slam, sus joyas tienen tanto protagonismo como su raqueta.

Las piezas para Roland Garros

Sabalenka compartió en sus redes sociales las joyas que la acompañarán durante el torneo francés. Se trata de tres collares elaborados con más de 200 quilates de granates y 23 quilates de diamantes — diseñados para usarse juntos y pensados específicamente para Roland Garros.

El diseño está inspirado en las canchas de arcilla, y las diferentes formas de las piedras crean una sensación de movimiento que busca reflejar la energía de la tenista en la cancha.

La joyería como ritual

Para Sabalenka, las joyas no son solo accesorios — son amuletos de la suerte. La tenista de 28 años ha declarado en múltiples ocasiones que cada torneo lleva piezas diferentes, diseñadas a la medida y pensadas para hacerla sentir bien durante cada partido.

Trabaja de la mano con Material Good, una firma de alta joyería americana que le ha diseñado piezas para los últimos torneos. Para el Australian Open, las joyas que lució rondaban los $50,000 dólares.

El anillo de compromiso como amuleto

A principios de 2026, Sabalenka se comprometió con Georgios Frangulis — el empresario detrás de Oakberry. Desde entonces, su anillo de compromiso se convirtió en uno más de sus amuletos de la suerte en la cancha.

Todo indica que le ha traído muy buenos resultados.