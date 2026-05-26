Santo Domingo 2026 en la mira: La histórica Alysbeth Félix buscará el doblete en sus últimos Juegos Centroamericanos La laureada atleta boricua Alysbeth Félix buscará clasificar en heptatlón y salto largo para despedirse en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

La élite del atletismo regional empieza a trazar su ruta hacia la República Dominicana. La experimentada atleta puertorriqueña Alysbeth Félix anunció oficialmente que regresará a la exigente prueba del heptatlón con un único gran objetivo en mente: clasificar en dos disciplinas diferentes para lo que anticipa será la última e histórica participación de su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Félix, de 33 años, ya tiene su boleto asegurado para competir en la pista dominicana en la modalidad de salto largo (donde ocupa el puesto 22 del ranking mundial). Sin embargo, la oriunda de Caguas quiere despedirse por la puerta grande emulando lo hecho en San Salvador 2023, donde conquistó dos medallas de bronce compitiendo en ambos eventos.

El regreso al heptatlón tras tres años de ausencia

Para amarrar su clasificación en el heptatlón, la boricua romperá una ausencia de tres años en esta disciplina combinada cuando compita los días 30 y 31 de mayo en el Meeting Épreuves Combinées en Francia, una de las paradas clave de su intensa gira europea.

“El primer heptatlón que tengo este año es solamente para disfrutarlo. No tengo expectativas ni marcas establecidas en mi mente, solo quiero hacer una marca respetable y entrar al ranking centroamericano para que me lleven también en ese evento. La competencia más importante es en agosto en Santo Domingo. Serán mis últimos Centroamericanos y quiero hacerlo de la mejor manera”, confesó la atleta.

Una leyenda caribeña que busca rugir en Quisqueya

Félix cuenta con un historial impresionante que la respalda como una de las grandes atracciones extranjeras que pisarán suelo dominicano este verano:

Cinco citas centroamericanas: Debutó en Mayagüez 2010 y ha competido ininterrumpidamente en la justa regional desde entonces.

Hito histórico: Es la primera mujer puertorriqueña en la historia en ganar una medalla de atletismo en unos Juegos Panamericanos (plata en el heptatlón de Santiago 2023).

Fuerza mundial: Viene de tener un gran ciclo tras finalizar en el puesto 13 del mundo en salto largo durante el Mundial de Atletismo 2025.

Bajo la tutela del entrenador Ubaldo Duany, la boricua planea rodar por Grecia, Polonia y Alemania antes de desembarcar en Santo Domingo. Félix aseguró que viene a la capital dominicana con la madurez de quitarse la presión de encima y enfocarse plenamente en disfrutar de la pista, un factor mental que la convierte en una rival de altísimo peligro en la lucha por las medallas centroamericanas.