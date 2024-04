Se revelan convocadas a la VNL Femenina 2024: conoce el roster de las Reinas del Caribe Presentación de las convocadas para la VNL Femenina 2024, un preámbulo épico hacia París 2024. La VNL 2024 tendrá su primera semana de acción del 14 al 19 de mayo, con ocho de los 16 equipos jugando en Antalya, Turquía, y la otra mitad compitiendo en Río de Janeiro, Brasil

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el telón levantado para una temporada de voleibol femenino sin igual, la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2024 ha revelado las listas de las 16 escuadras nacionales que competirán en este prestigioso torneo. Este evento, que precede a los Juegos Olímpicos de París, promete ser un escaparate para las mayores estrellas del deporte, cada una ansiosa por demostrar su destreza y asegurar su lugar en la historia.

La anticipación se eleva a nuevas alturas mientras los equipos nacionales femeninos se preparan para enfrentarse en una batalla épica por la supremacía en la cancha. Con la mirada puesta en las esperadas Finales en Bangkok, Tailandia, del 20 al 23 de junio, la VNL recorrerá cinco países durante la Fase Preliminar, que se llevará a cabo del 14 de mayo al 16 de junio.

Esta edición de la VNL desempeñará un papel crucial en la carrera hacia París 2024, ya que los resultados de los partidos en la Fase Preliminar influirán en el Ranking Mundial de Voleibol Femenino de la FIVB, determinando así los últimos cinco equipos que asegurarán su boleto olímpico.

VNL 2024: Plantillas Femeninas

En la región de NORCECA, Canadá buscará con ahínco su clasificación para París 2024, contando con el poder ofensivo de la atacante Alexa Gray y la destreza de la opuesta Kiera Van Ryk. Mientras tanto, los equipos ya asegurados en París mostrarán su fuerza total en la VNL 2024, con la República Dominicana contando con la presencia de la formidable Brayelin Martínez y Estados Unidos presentando a la icónica Jordan Larson.

La acción de la VNL 2024 comenzará con fuerza del 14 al 19 de mayo, con ocho de los equipos compitiendo en Antalya, Turquía, mientras que la otra mitad se enfrentará en Río de Janeiro, Brasil. Este choque inicial promete ser un preámbulo emocionante de lo que está por venir, con cada equipo luchando con fervor por la gloria y la oportunidad de dejar una marca indeleble en la historia del voleibol internacional.

A medida que se avecinan los partidos y las rivalidades se intensifican, la emoción y la expectación crecen, envolviendo a los aficionados en un aura de anticipación y ansiedad. La VNL 2024 está lista para desatar una oleada de pasión y competitividad, marcando el comienzo de un viaje extraordinario hacia París 2024 y más allá.

Roster de República Dominicana para la VNL 2024

1 Arias, MB

2 Rodriguez, L

3 Eve, MB

4 Peralta, OH

5 Castillo, L

6 Rodriguez, S

7 Marte, S

8 Tapia, O

9 Hinojosa, MB

10 Martinez, OH

11 Gonzalez, MB

12, Perez, S

15 Guillen, OH

16, Peña Isabel, OH

18 De La Cruz, OH

20 Martinez, OH

21 Martinez, MB

22 Caraballo, OH

23 Gonzalez, O

25 Martinez, L

26 Heredia, OH

27 Rodriguez, L

28 Felix, O

29 Terrero, MB

30 Liberato, S

Marcos Kwiek COACH