Serbia frena a las Reinas del Caribe en la segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol El combinado dominicano batalló de tú a tú en tierras asiáticas pero cedió en tres parciales ante el orden colectivo de la escuadra europea. Repasa las estadísticas completas y las máximas anotadoras del partido.

La Selección de Voleibol Femenino de la República Dominicana, orgullosamente conocidas a nivel mundial como las “Reinas del Caribe”, sufrió un duro e intenso revés este viernes 19 de junio en sus aspiraciones dentro de la prestigiosa Liga de Naciones de Voleibol (VNL 2026). En un compromiso correspondiente al Grupo 5 en la Semana 2 del certamen de la FIVB, celebrado en las instalaciones de Pasig City, Filipinas, el combinado de Serbia impuso condiciones en el rectángulo de juego para apuntarse una victoria por la vía de los tres sets corridos, frenando el ímpetu de la escuadra quisqueyana bajo las órdenes arbitrales de Khattab Taghrid de Egipto y Hoorweg Carla de Australia.

Marcador por Sets: Parciales de pura exigencia

A pesar de lo que pueda reflejar el marcador global en frío, el trámite del compromiso se caracterizó por la paridad y la alta exigencia física entrelíneas, donde las europeas supieron capitalizar los momentos cumbre de cada set:

Primer Set: República Dominicana 19 – 25 Serbia

República Dominicana 19 – 25 Segundo Set: República Dominicana 23 – 25 Serbia (El parcial más ajustado y doloroso de la jornada).

República Dominicana 23 – 25 Tercer Set: República Dominicana 18 – 25 Serbia

Estadísticas Colectivas: Radiografía del enfrentamiento

Los números globales del Box Score definitivo de la FIVB desmenuzan un pulso sumamente parejo en fundamentos defensivos, pero donde la ofensiva y la efectividad en el saque de las serbias inclinó de forma decisiva la balanza general en Pasig City:

Ataque: República Dominicana 37 | Serbia 42 (Brecha determinante de 5 puntos).

Bloqueo: República Dominicana 8 | Serbia 8 (Paridad absoluta en la red).

Servicio / Saque: República Dominicana 1 | Serbia 5

Errores no forzados concedidos por el rival: República Dominicana 14 | Serbia 20

Total de puntos del partido: República Dominicana 60 | Serbia 75

Fundamentos de Juego

Defensa: República Dominicana 66 | Serbia 63

Recepción: República Dominicana 67 | Serbia 51

Levantadas / Colocaciones: República Dominicana 101 | Serbia 99

Las Máximas Anotadoras del Partido

Por el bando de la República Dominicana, la ofensiva estuvo comandada por la opuesta Gaila González, quien registró un total absoluto de 11 puntos (todos mediante puntos de ataque puros). Detrás de ella empujó con fuerza la central Jineiry Martínez, sumando un total de 10 puntos a la cuenta quisqueyana (8 de ataque y 2 soberbios bloqueos en la red), seguida muy de cerca por la capitana Brayelin Martínez, quien aportó 8 unidades en ofensiva.

En la acera contraria, la escuadra de Serbia cimentó su victoria gracias a una actuación soberbia de Zubić, máxima anotadora de su país con 16 puntos totales (13 de ataque, 2 bloqueos y un ace), flanqueada de forma magistral por la efectividad de Čajić, quien se despidió de la duela filipina sumando 13 puntos a la causa ganadora.