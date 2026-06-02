El circuito de tenis profesional ha recibido un impacto mayúsculo con la confirmación de una noticia que muy pocos esperaban en el panorama deportivo internacional. La histórica tenista estadounidense Serena Williams regresará formalmente a la competencia y disputará la modalidad de dobles en los HSBC Championships en el Queen’s Club de Londres. Esta participación marcará su primera aparición en el circuito oficial de la WTA desde que se apartó de las raquetas en la temporada de 2022.
La ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales y considerada por consenso global como una de las mejores atletas de todos los tiempos, volverá a vestirse de corto a los 44 años de edad, inyectando una expectativa sin precedentes de cara a la gira de hierba en Europa.
La transición tras su última aparición en el circuito
La última vez que la menor de las hermanas Williams pisó una cancha de tenis de forma competitiva fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022, oportunidad en la que cayó derrotada ante la jugadora australiana Ajla Tomljanović. En aquel recordado momento ante los micrófonos de la prensa, la norteamericana prefirió evitar de manera consciente la palabra “retiro”, argumentando que simplemente se estaba distanciando temporalmente de las canchas para concentrarse en metas familiares y personales.
El esperado retorno se concretará mediante una invitación especial de la organización del Queen’s Club de Londres, una de las paradas tradicionales de la categoría WTA 500 que se disputa del 8 al 14 de junio. Esta cita sobre césped sirve históricamente como el escenario idóneo para la aclimatación y preparación previa a las exigencias de las dos semanas de competencia en el torneo de Wimbledon.