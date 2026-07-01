Serena Williams sufre lesión de rodilla pero insiste en jugar dobles con Venus La legendaria campeona de 44 años se lesionó en su regreso a las canchas ante Maya Joint. A pesar del dolor, su entorno confirma que hará lo imposible para defender el Wild Card junto a su hermana.

Un retorno nostálgico empañado por el físico. El césped sagrado de Londres se vistió de gala para atestiguar una de las estampas más emotivas y nostálgicas en lo que va del verano deportivo 2026. Tras casi cuatro años alejada de las canchas en la modalidad de sencillos, la mítica estadounidense Serena Williams consumó su esperado regreso a Wimbledon gracias a una invitación especial (Wild Card). No obstante, la jornada del martes no solo trajo consigo una ajustada e inolvidable derrota en tres sets ante la joven australiana Maya Joint, sino que encendió de inmediato las alarmas médicas en el búnker de la norteamericana.

La mañana de este miércoles 1 de julio, Jill Smoller, agente oficial de la ganadora de 23 títulos de Grand Slam, rompió el silencio para justificar la ausencia de la tenista en la rueda de prensa posterior al partido: “Serena sufrió una torsión (tweak) en la rodilla derecha hacia el final del primer set y, por lo tanto, fue excusada de sus obligaciones con los medios por los equipos médicos de Wimbledon y la WTA”, reveló la representante. A pesar del percance físico, Smoller inyectó una dosis de optimismo a la fanaticada mundial al confirmar que la menor de las Williams abandonó las instalaciones por su propio pie y sin ayuda mecánica: “Ella dejó el complejo esa noche sin asistencia y está haciendo absolutamente todo lo que está a su alcance para estar lista para su partido de dobles más adelante en la semana”, sentenció de forma contundente.

El motor de su regreso: Las gradas y la familia

A pesar de ceder en la pizarra por parciales de 6-3, 6-7(6) y 6-3 ante Joint (una atleta 24 años menor que ella), la histórica raqueta de Michigan recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar el profundo agradecimiento que le generó volver a pisar la superficie donde se coronó reina en siete oportunidades.

El gran motor detrás de esta inesperada e ilusionante vuelta a la competición oficial fue estrictamente familiar. Por primera vez en la historia, su hija menor, Adira, de casi tres años de edad, tuvo la oportunidad de ver a su madre batallar en una cancha de sencillos en un Grand Slam, sentada en la primera fila del palco de jugadoras al lado de su hermana mayor, Olympia, de 8 años. “Se sintió increíblemente bien estar de regreso en la hierba de Wimbledon. Estoy sumamente agradecida por el Wild Card, y todavía más agradecida de que mis hijas pudieran ver que nunca es demasiado tarde para perseguir algo que amas”, redactó la ganadora del Oro Olímpico, desatando una oleada de interacciones virtuales.

El tenis mundial rinde pleitesía a la “Reina”

El impacto de volver a ver a Serena golpear la pelota sobre el pasto británico caló hondo entre las máximas figuras del circuito de la WTA y la ATP que ven acción en este 2026. Tras asegurar su pase a la tercera ronda del certamen este miércoles, la tetracampeona de Majors, Naomi Osaka, se mostró visiblemente conmovida: “Los montajes de video que proyectaron antes de que empezara su partido me pusieron muy emotiva porque siento que crecí viéndola. Ahora que soy adulta, tener el privilegio de verla jugar otra vez fue algo realmente genial”, confesó la japonesa. Por su parte, el norteamericano Tommy Paul alabó la potencia de sus ejecuciones: “Es sumamente impresionante a su edad. Estaba golpeando la pelota muy bien y devolviendo con gran ritmo. Pero ella es Serena, puede hacer lo que le dé la gana”.

Con las terapias de rehabilitación marchando a contrarreloj en el búnker de la tenista, todo el planeta tenis se mantiene a la expectativa del parte médico definitivo. La organización de Wimbledon ha confirmado que el cuadro de dobles femenino mantendrá los focos principales de la prensa internacional, confiando en que la rodilla de Serena responda de forma favorable para permitirle saltar a la red y reeditar, junto a su icónica hermana Venus Williams, una de las duplas más laureadas, dominantes e inspiradoras en la historia del deporte universal.