Todo lo que debes saber de la Liga de Diamante 2026: El circuito que corre Marileidy Te explicamos de forma minuciosa cómo opera, dónde se corre y cuál es la fisonomía del exclusivo serial de la IAAF donde la República Dominicana ostenta la corona de los 400 metros planos.

La Liga de Diamante (Wanda Diamond League) es el circuito de atletismo más prestigioso, lucrativo y exclusivo de todo el planeta. Organizado anualmente por World Athletics, este serial reúne estrictamente a los mejores atletas del ranking mundial en 14 disciplinas específicas, estructurando una fisonomía de competencia de alta exigencia donde cada parada otorga puntos utilitarios para clasificar a la gran final de la temporada.

¿Cómo funciona el sistema de competencia?

El circuito opera bajo una estructura de puntuación acumulativa muy rigurosa a lo largo de sus paradas mundiales:

El filtro de puntos: En cada una de las primeras 13 reuniones del calendario, las ocho primeras posiciones de cada carrera reciben puntos (8 puntos para el primer lugar, 7 para el segundo, descendiendo de forma matemática hasta un punto para el octavo escaño).

El boleto a la final: Al cerrarse la fase clasificatoria, los atletas con mayor puntaje acumulado aseguran su carril en las pizarras de la Gran Final de Bruselas, Bélgica (a celebrarse el 4 y 5 de septiembre de 2026). El ganador de esa final se corona de forma oficial como el Campeón de la Liga de Diamante, llevándose el codiciado trofeo y un jugoso premio financiero en metálico.

El calendario de las sedes oficiales para 2026

La fisonomía del calendario 2026 abarca un total de 14 paradas distribuidas en cuatro continentes, de acuerdo con las planillas aprobadas por la directiva de la IAAF: