Todo lo que debes saber sobre la segunda semana de las Reinas del Caribe en la VNL 2026 Tras una amarga primera ronda en Brasil, el sexteto tricolor se instaló en Filipinas para ejecutar una reestructuración táctica profunda de cara a un calendario exigente que servirá de termómetro para los Juegos Centroamericanos y el Preolímpico. Analizamos el panorama, los retos y el calendario oficial de las Reinas del Caribe en la segunda semana de la Liga de Naciones en Filipinas.

¡Operación Filipinas! Todo lo que debes saber del regreso de las Reinas del Caribe a la VNL.

La Volleyball Nations League 2026 no da tregua y las Reinas del Caribe ya se encuentran en territorio asiático para encarar la trascendental segunda semana de competencia en el Grupo 5, con sede en Pasig City, Filipinas. La delegación dominicana completó un extenuante traslado desde Brasil y de inmediato activó una minibase de entrenamientos de alto octanaje con el fin de aclimatar el físico de las atletas y corregir los baches defensivos que pasaron factura en el arranque del torneo ecuménico.

Para el seleccionador nacional Marcos Kwiek, este tramo de la temporada representa una plataforma utilitaria obligatoria para dar rodaje a la sangre nueva del plantel y ensayar las variantes perimetrales. En los despachos de la federación se mira este torneo con una visión macro: el parqué de la VNL es el laboratorio ideal para blindar el engranaje del equipo que buscará la histórica séptima corona consecutiva en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a partir del 24 de julio, además de preparar el asalto final en agosto por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el Campeonato Preolímpico del patio.

El panorama y las pizarras de las dominicanas en Filipinas

Las criollas saltan a la duela con la misión urgente de sacudirse el berrinche de la primera manga y enderezar su fisonomía en la tabla general:

Balance actual: La República Dominicana arrastra un récord de 0 victorias y 4 derrotas tras ceder puntos en la primera fase ante los combinados de Turquía, Brasil, Bélgica y Países Bajos.

La rotación de Kwiek: El cuerpo técnico mantiene un enfoque claro en el desarrollo de figuras emergentes como Alondra Tapia y Geraldine González para que sumen kilometraje ante las potencias mundiales.

Declaración del estratega: “Estamos trabajando muy duro, les estamos dando juego para que conozcan muy bien la liga y observen que en este escenario no se regala nada, todo hay que ganárselo”, puntualizó Marcos Kwiek.

Calendario oficial de partidos para la República Dominicana (Semana 2)

Todos los horarios corresponden estrictamente a la hora de la República Dominicana: