Las Reinas del Caribe debutan este miércoles 3 de junio en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026 con el reto más exigente posible: enfrentar a Turquía, la campeona del mundo , en el partido inaugural de la Semana 1 del torneo en Brasilia, Brasil.
Aquí está todo lo que necesitás saber antes del partido.
Los datos clave
- Partido: República Dominicana vs. Turquía
- Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026
- Hora (RD / ET): 12:00
- Hora (España): 19:00
- Sede: Ginásio Nilson Nelson, Brasilia, Brasil
- Torneo: VNL 2026 — Semana 1
- Transmisión: Volleyball World (YouTube) — GRATIS
Dónde ver el partido
El partido se puede seguir de manera gratuita a través del canal oficial de Volleyball World en YouTube que transmite todos los partidos de la VNL en vivo y sin costo. También transmite en Turquía por S Sport y S Sport Plus.
Para los fanáticos dominicanos, la opción más accesible es el canal de YouTube de Volleyball World disponible en cualquier dispositivo con conexión a internet.
El contexto: ¿por qué este partido importa?
Turquía no es un rival cualquiera. Las “Sultanas de la Red” llegan a Brasilia como campeonas del mundo 2025 — el título más importante del voleibol femenino internacional — y como una de las selecciones más dominantes del circuito en los últimos años.
En la VNL 2025, Turquía venció a República Dominicana. Las Reinas del Caribe llegan a este partido con algo que demostrar.
El calendario completo de RD en la Semana 1
Miércoles 3 jun | Turquía | Brasilia |
Viernes 5 jun | Bulgaria | Brasilia |
Las jugadoras a seguir por República Dominicana:
Brayelin Martínez — capitana, atacante del Dinamo-Ak Bars de Rusia
Brenda Castillo — líbero, una de las mejores del mundo en su posición
Yonkaira Peña — atacante exterior de gran experiencia internacional
Lo que está en juego
La VNL 2026 es la primera gran competencia del nuevo ciclo olímpico para las Reinas del Caribe y también la preparación directa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde República Dominicana buscará el oro en casa del 24 de julio al 8 de agosto.
Un buen resultado ante Turquía sería una señal poderosa de que las Reinas llegan en forma al momento más importante del año.