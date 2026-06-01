Todo lo que necesitas saber sobre Reinas del Caribe vs. Turquía en la VNL 2026: calendario y dónde ver El partido es este miércoles 3 de junio en el Ginásio Nilson Nelson de Brasilia. Hora confirmada equivale a las 12:00 de República Dominicana. Transmite Volleyball World en YouTube de forma gratuita. Turquía es la campeona mundial 2025 y abre la VNL ante las Reinas del Caribe.

Las Reinas del Caribe debutan este miércoles 3 de junio en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026 con el reto más exigente posible: enfrentar a Turquía, la campeona del mundo , en el partido inaugural de la Semana 1 del torneo en Brasilia, Brasil.

Aquí está todo lo que necesitás saber antes del partido.

Los datos clave

Partido: República Dominicana vs. Turquía

República Dominicana vs. Turquía Fecha: Miércoles 3 de junio de 2026

Miércoles 3 de junio de 2026 Hora (RD / ET): 12:00

Hora (España): 19:00

19:00 Sede: Ginásio Nilson Nelson, Brasilia, Brasil

Ginásio Nilson Nelson, Brasilia, Brasil Torneo: VNL 2026 — Semana 1

VNL 2026 — Semana 1 Transmisión: Volleyball World (YouTube) — GRATIS

Dónde ver el partido

El partido se puede seguir de manera gratuita a través del canal oficial de Volleyball World en YouTube que transmite todos los partidos de la VNL en vivo y sin costo. También transmite en Turquía por S Sport y S Sport Plus.

Para los fanáticos dominicanos, la opción más accesible es el canal de YouTube de Volleyball World disponible en cualquier dispositivo con conexión a internet.

El contexto: ¿por qué este partido importa?

Turquía no es un rival cualquiera. Las “Sultanas de la Red” llegan a Brasilia como campeonas del mundo 2025 — el título más importante del voleibol femenino internacional — y como una de las selecciones más dominantes del circuito en los últimos años.

En la VNL 2025, Turquía venció a República Dominicana. Las Reinas del Caribe llegan a este partido con algo que demostrar.

El calendario completo de RD en la Semana 1

Miércoles 3 jun | Turquía | Brasilia |

Viernes 5 jun | Bulgaria | Brasilia |

Las jugadoras a seguir por República Dominicana:

Brayelin Martínez — capitana, atacante del Dinamo-Ak Bars de Rusia

Brenda Castillo — líbero, una de las mejores del mundo en su posición

Yonkaira Peña — atacante exterior de gran experiencia internacional

Lo que está en juego

La VNL 2026 es la primera gran competencia del nuevo ciclo olímpico para las Reinas del Caribe y también la preparación directa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde República Dominicana buscará el oro en casa del 24 de julio al 8 de agosto.

Un buen resultado ante Turquía sería una señal poderosa de que las Reinas llegan en forma al momento más importante del año.