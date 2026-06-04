La juventud y el talento emergente de las Reinas del Caribe vivieron una exigente prueba de fuego en territorio sudamericano. En la jornada de este jueves, la selección dominicana de voleibol sufrió su segundo revés en la ronda preliminar de la Liga de Naciones 2026 (VNL) tras caer con marcador de 3-1 (23-25, 25-18, 25-11 y 25-15) ante el poderoso combinado de Brasil, en un vibrante compromiso escenificado en la ciudad de Brasilia.
A pesar del resultado adverso que deja a las quisqueyanas con una foja provisional de 0-2 en el Grupo 2, el partido dejó notas de alto valor analítico para el proceso de renovación que experimenta el plantel nacional frente a las mejores potencias del planeta.
Un arranque alegre y de pura sorpresa dominicana
El inicio del encuentro mostró la versión más competitiva y electrizante del sexteto caribeño. Desafiando los pronósticos y la presión del público local, las dominicanas saltaron a la cancha con un juego sumamente alegre, respaldado por bloqueos herméticos y una sólida distribución de la capitana.
Ataques combinados de las jóvenes promesas Flormarie Colón y Katielle Alonzo, sumados a la veteranía de Yonkaira Peña, permitieron que las criollas dominaran los tableros técnicos, llegando a liderar el set por 14-9 antes de cerrarlo con un aplaudido 25-23.
La violenta reacción de las dueñas de casa
A partir del segundo parcial, la escuadra brasileña (número 2 del ranking de la FIVB) reaccionó con una agresividad feroz, implementando saques potentes que resquebrajaron la línea de recepción dominicana. Apoyadas en rallies consecutivos de 4-0, las locales emparejaron las acciones al llevarse el set 25-18.
Para el tercero y cuarto período, el cansancio y la inexperiencia de las nóminas emergentes del patio pasaron factura. El ataque brasileño se tornó demoledor de la mano de Taimara Lemus (19 puntos) y Julia Bergmann (16 tantos), limitando el accionar defensivo de unas Reinas que terminaron cediendo de forma holgada por 25-11 y 25-15 ante la versatilidad de las anfitrionas.
En la causa perdida, la atacante Katielle Alonzo lideró el renglón ofensivo de Quisqueya con 12 puntos, escoltada por los aportes de Florangel Terrero y Flormarie Colón con 8 unidades cada una, mientras que Yonkaira Peña aportó 6 tantos.
Visión a futuro: Descanso estelar y aprendizaje
Lejos de encender alarmas, el director técnico de las Reinas, Marcos Kwiek, mantuvo firme su plan estratégico de dosificar las cargas físicas de sus principales armas, otorgándoles descanso en esta jornada a las estelares Brayelin Martínez y Gaila González. Kwiek valoró de manera muy positiva el coraje y la entrega demostrada por el relevo joven, asegurando que estos minutos de juego frente a la élite mundial representan una etapa de aprendizaje fundamental que rendirá grandes dividendos al voleibol dominicano en el corto plazo.
Las Reinas del Caribe, actualmente ubicadas en el puesto 11 del escalafón global, no tienen tiempo para lamentos y saltarán nuevamente a la cancha este viernes 5 de junio a las 3:30 de la tarde para encarar su tercer compromiso de la VNL frente a la selección de Bulgaria (número 25 del mundo), con el firme objetivo de saborear su primer triunfo del torneo.