Barbora Krejcikova sorprendió a todos este jueves en la segunda semifinal femenina de Wimbledon al vencer a Elena Rybakina con parciales de 3-6, 6-3 y 6-4. La checa se enfrentará este sábado a Jasmine Paolini por el título del torneo.

Con la clasificación de Krejcikova, será la séptima vez consecutiva que Wimbledon coronará a una nueva campeona. La última en repetir fue Serena Williams, en 2016.

BARBORA KREJCIKOVA IS A WIMBLEDON FINALIST 🇨🇿

The Czech comes from a set down to beat 2022 champion Elena Rybakina 3-6, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Yo57VVuC4T

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024