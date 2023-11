Cavaliers y la súper alineación especial para Donovan Mitchell Con esta alineación contra los Lakers, los Cavs vieron a Donovan Mitchell prosperar y anotar a montones en su regreso de una lesión.

Si bien cada vez está más claro que los Cleveland Cavaliers están mejor con Darius Garland como el alfa en su zona de defensa, eso no significa que Donovan Mitchell no pueda brillar. Con la rotación del equipo completamente sana, los Cavs han encontrado una alineación nuclear que puede permitir que Mitchell brille más cuando no comparte cancha con Garland.

Hacia el final del primer cuarto del partido del sábado contra Los Angeles Lakers , los Cavs desplegaron una alineación de Mitchell, Caris LeVert, Max Strus, Georges Niang y Jarrett Allen. En ese corto lapso, la alineación generó 21 de los 40 puntos de Cleveland con un hipereficiente 60 por ciento de tiros. Mientras tanto, no corrió tanto en el segundo cuarto, considerando que Mitchell tenía una restricción de minutos.

Sin embargo, el quinteto anotó 13 de los 31 puntos de los Cavs, acertando un mucho menos eficiente 38,5 por ciento de los 13 intentos juntos. En la segunda mitad, la eficiencia disminuyó, y el grupo solo anotó 11 puntos, acertando el 30,0 por ciento de sus 20 intentos en la cancha. Ahora bien, probablemente pienses que este grupo no es una opción estelar para Cleveland considerando que los Cavs se desplomaron ofensivamente a medida que avanzaba el juego. Bueno, mucho de eso se puede atribuir a que Garland se perdió toda la segunda mitad después de sufrir otra lesión en el cuello a mitad del segundo cuarto.

La falta de Garland dejó las responsabilidades del armador firmemente en el regazo del novato no reclutado Craig Porter Jr., quien terminó el juego con 11 puntos con un 71,4 por ciento de tiros y una asistencia. Seguramente los Cavs necesitaban la producción anotadora de Porter Jr., considerando que los mantenía a una distancia de ataque de los Lakers. Pero lo que Porter Jr. puede darle a Cleveland palidece en comparación con lo que Garland puede darle a los Cavs. Eso sí, eso no es ninguna sombra hacia Porter Jr. ni nada por el estilo. Es simplemente la simple realidad de la situación.

En cambio, esta alineación le permitió a Mitchell, quien se ha perdido varios juegos por una persistente lesión en el tendón de la corva, deshacerse de cualquier óxido con el que ha estado lidiando. Ayudó a Mitchell a liderar a Cleveland en anotaciones, donde anotó 22 puntos y conectó el 92,3 por ciento de sus once intentos de tiros libres. Más impresionante aún, Mitchell fue uno de los principales creadores de juego de los Cavs, acumulando seis asistencias, lo que llevó a 14 puntos para Cleveland.

El entrenador en jefe JB Bickerstaff y algunos jugadores en el pasado habían bromeado diciendo que el nuevo espacio para Cleveland requeriría algunos ajustes en comparación con cómo jugaron los Cavs el año pasado. Después de un partido, parece que Mitchell se siente muy cómodo, especialmente con la nueva alineación nuclear. Mitchell puede atacar la canasta, usando a Allen como un gran hombre de pick-and-roll y amenaza de globo. Si la defensa reacciona de forma exagerada a esto, puede patearlo a una gran cantidad de tiradores como LeVert, Niang y Strus. Todavía le queda camino por recorrer pero, por ahora, tiene mucho potencial para hacer algo de ruido para los Cavs.