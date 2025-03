Deportes Tolima vs. Once Caldas: Alineaciones, pronósticos y todo sobre el partido por la Liga BetPlay Dimayor Duelo clave en la Liga BetPlay: Deportes Tolima quiere recuperar terreno en la tabla, mientras que Once Caldas busca consolidarse en la zona alta.

Este domingo, el Deportes Tolima recibe a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro, en un partido correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar tres puntos que los mantengan en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares. Según los pronósticos, Once Caldas parte como favorito con un 54% de probabilidades de victoria, mientras que Tolima tiene un 40% de posibilidades de quedarse con los tres puntos en casa. El empate es el resultado menos esperado, con apenas un 6% de probabilidad. Posibles alineaciones 🔹 Deportes Tolima: Forlan; Hurtado, Torres, Angulo, Hernández; Rovira, Valencia, Nieto; Castro, Parra, Lencina. 🔹 Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño; Rojas, Zapata, García; Zuleta, Barrios, Moreno. Así llegan los equipos 📌 Deportes Tolima viene de una dura derrota por 2-0 ante Millonarios en la jornada anterior de la Liga BetPlay. A pesar del revés, el equipo 'Pijao' ha mostrado solidez en la temporada, sumando nueve puntos en seis partidos jugados. Actualmente, se ubica en la posición 11 con un saldo de dos victorias, tres empates y solo una derrota, lo que lo mantiene en la lucha por los primeros puestos. 📌 Once Caldas, por su parte, llega con un gran envión anímico tras vencer 1-0 a Millonarios en la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana. En el ámbito local, el equipo de Manizales ha tenido un rendimiento irregular, pero con buenos resultados, acumulando 12 puntos en siete partidos, lo que lo ubica en la posición 10 de la tabla con un registro de cuatro victorias y tres derrotas. Partido de alto voltaje en Ibagué Para Deportes Tolima, este partido es una oportunidad ideal para reponerse tras la derrota ante Millonarios y acercarse a los ocho primeros. La presencia de jugadores como Yeison Guzmán y Facundo Boné será clave para generar juego ofensivo y buscar el gol desde el inicio. Por otro lado, Once Caldas llega con confianza tras su victoria en la Sudamericana, y un triunfo en Ibagué le permitiría escalar aún más en la tabla. Mender García y Dayro Moreno liderarán el ataque en busca de los tres puntos. Se espera un partido intenso y con muchas emociones, donde Tolima intentará imponer su localía, pero Once Caldas tiene argumentos para salir con una victoria y confirmar su buen momento.