Пин Ап

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Пин Ап Казино Официальный Сайт в России: Вход и Регистрация Pin-Up

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Официальный сайт онлайн казино

Регистрация

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Моментальный вывод выигрышей

Гарантия

безопасности игроков

Техподдержка 24/7

Доступные бонусы и акционные предложения

Игровые автоматы PIN UP

Платформа Пин Ап Казино – это именно то место, где каждый геймер с легкостью сможет реализовать свой азартный потенциал в безопасной финансовой среде. Честность и надежность – основные показатели, которые оценивают юзеры при выборе гемблинг-сервиса. Поэтому мы предоставляем качественные услуг на основании лицензии № 8048/JAZ2017-0003, выданная юрисдикцией Кюрасао. Все финансовые операции проходят с использованием современных технологий шифрования, таких как SSL (Secure Socket Layer).

Более 5000 ярких игр доступны через комфортный интерфейс десктопной версии или качественное мобильное приложение для устройств на базе Андроид. Большой выбор онлайн развлечений, щедрые бонусы, возможность играть в демо версии и внушительные прогрессивные джекпоты – все это точно оценят настоящие любители азарта.

Бренд

Pin Up Casino

Дата основания

2016

Лицензия

№8048/JAZ2017-00, выдана в Кюрасао

Платежные методы

Банковские карты (Visa, Mastercard), электронные кошельки (Skrill, Neteller, Qiwi), криптовалюты (Bitcoin, Ethereum), банковские переводы

Мобильная версия

Доступна как мобильная версия сайта, так и приложение для iOS и Android

Скорость вывода средств

От нескольких минут до 24 часов, в зависимости от выбранного платежного метода

Необходимость верификации аккаунта

Да, требуется для вывода средств и обеспечения безопасности

Бонусные предложения

Приветственный бонус для новых пользователей, бонусы на депозиты, фриспины, кэшбэк, турниры и программа лояльности

Игровые возможности

Слоты, карточные игры, рулетка, live-казино с реальными дилерами, ставки на спорт, моментальные игры (краш-игры, лотереи)

С чего начать знакомство с Пин Ап Казино: регистрация и вход в аккаунт

Получить доступ ко всем возможностям сервиса удастся после выполнения нескольких шагов.

Выполните вход на официальный сайт Pin Up или воспользуйтесь рабочим зеркалом.

Найдите кнопку “регистрация” в правом верхнем углу страницы и нажмите на нее.

заполните форму, указав ФИО, емейл, адрес проживания и предпочтительную валюту счета.

придумайте надежный пароль.

ознакомьтесь с правилами сервиса Пинап Казино и подтвердите свое согласие, поставив галочку в соответствующем поле.

Завершите первый этап регистрации, нажав на кнопку “зарегистрироваться”.

Войдите в свою электронную почту, найдите письмо от Pin Up Казино и перейдите по ссылке для завершения процедуры.

Сразу после регистрации рекомендуется пройти верификацию аккаунта, позволяющую беспрепятственно вывести первый выигрыш. Для этого:

Войдите в личный кабинет с использование указанной при регистрации электронной почты.

Перейдите в раздел “Верификация” и загрузите копии паспорта (или другого документа удостоверяющего личность) и квитанций об оплате коммунальных услуг (для подтверждения адреса проживания).

Дождитесь уведомления от администрации об успешном прохождении процедуры верификации.

Выполнив описанные выше действия, вы сможете воспользоваться всеми возможностями платформы. В личном кабинете можно:

пополнить счет с использованием удобного для вас способа оплаты;

запросить вывод средств после получения выигрыша;

просматривать историю своих транзакций и активности;

участвовать в бонусных акциях и активировать специальные предложения;

настраивать уведомления и параметры безопасности для защиты аккаунта;

следить за своим прогрессом в программе лояльности и накапливать баллы.

Платформа Пин Ап Казино предоставляет удобный и функциональный личный кабинет, чтобы каждый юзер мог комфортно управлять своим аккаунтом и наслаждаться азартными играми без лишних сложностей.

Игровые автоматы Pin Up

На официальном сайте Пин Ап представлено более 5000 игр. Все он отличаются графикой, тематикой и механикой. Основным показателям, который стоит оценивать геймерам, являются RTP. Это процент возврата игроку (Return to Player), который показывает, какую долю от всех ставок автомат возвращает игрокам в долгосрочной перспективе. Например, если RTP составляет 96%, то теоретически из 1000 рублей ставок автомат вернет 960 рублей в виде выигрышей.

Волатильность – еще один важный показатель. Она определяет частоту выигрышей.

Высокая волатильность — редкие, крупные призы. Низкая — частые, но скромные выплаты. Геймерам важно учитывать этот фактор. Он помогает выбрать подходящую стратегию.

На сайте Пинап Казино играть онлайн можно круглосуточно! Сервис предлагает широкий выбор азартных развлечений благодаря сотрудничеству с ведущими провайдерами игрового софта. Сред них – NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Play’n GO, Yggdrasil и другие. Эти компании известны высоким качеством игр с яркой графикой и звуковым сопровождением.

Топ-10 наиболее популярных игр и игровых автоматов Пин Ап.

Название игры

Тип игры

RTP

Волатильность

Провайдер

Book of Dead

Слот

96,21%

Высокая

Play’n GO

Sweet Bonanza

Слот

96,48%

Средняя

Pragmatic Play

Mega Moolah

Прогрессивный джекпот

88,12%

Высокая

Microgaming

Crazy Time

Настольная (Live-казино)

96,08%

Низкая

Evolution Gaming

Aviator

Краш

97,00%

Средняя

Spribe

Starburst

Слот

96,09%

Низкая

NetEnt

Gonzo’s Quest

Слот

95,97%

Средняя

NetEnt

Lightning Roulette

Настольная (Live-казино)

97.30%

Средняя

Evolution Gaming

Divine Fortune

Прогрессивный джекпот

96.59%

Средняя

NetEnt

Plinko

Моментальная игра

98.00%

Низкая

BGaming

Мы регулярно обновляем список доступных игр. Дополнительно юзеры могут воспользоваться демо-версией слотов. Это позволят изучить механику или протестировать стратегию без необходимости вкладывать реальные деньги.

Pin Up мобильная версия – лучший выбор для тех, кто ценит удобство

Около 80% азартных игроков играют на своих смартфонах. Разработчики Пинап не стали упускать эту тенденцию. Для юзеров в России была разработана удобная мобильная версия платформы. Она позволяет:

играть в любые игры в любое время;

легко пополнять счет и выводить деньги;

осуществлять ставки с максимальной скоростью;

настраивать уведомления и получать бонусы;

играть без скачивания дополнительного ПО;

подключаться к живым играм.

Помимо этого мобильная версия:

обеспечивает защиту данных пользователей;

обеспечивает плавный игровой процесс без лагов;

адаптируется под различные размеры экранов;

сохраняет все особенности оригинальной версии;

Мобильная версия Пин Ап в России дает полный комфорт. Азартные игры теперь доступны в пути!

Скачать мобильное приложение Пин Ап – значит не упустить возможности для выигрыша

Теперь играть на реальные деньги станет еще комфортнее! Мобильные юзеры могут скачать приложение Pin Up прямо на свой смартфон или планшет. Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел сервиса и скачать APK-файл. После этого вы получите полный доступ ко всем функциям платформы. Ставки, депозиты, выводы — все это будет доступно в несколько кликов!

Рабочее зеркало Пин Ап – играйте онлайн без ограничений

В некоторых регионах России доступ к Пинап Казино может быть заблокирован из-за законодательных ограничений или действий интернет-провайдера. Проблема легко решается благодаря использованию рабочего зеркала. Это альтернативный веб-адрес, который на 100% копирует основной ресурс. При этом зеркало Пин Ап Казино имеет следующие характеристики:

доступ к всем играм и функциям;

быстрая загрузка и стабильная работа;

защита личных данных юзеров;

актуальные бонусные предложения и акции;

простота в использовании на любых устройствах;

доступность круглосуточной службы поддержки.

безопасность и легальность работы.

Актуальные зеркала регулярно обновляются. Чтобы получить действующий альтернативный адрес Pin-up casino и выполнить вход на сайт, обратитесь в службу поддержки.

Пополнение счета и вывод средств на официальном сайте Пинап Казино

Играя на сайте Pinup Казино геймеры могут быть на 100% уверены в своей финансовой безопасности. Платформа обеспечивает максимальную защиту личных данных и финансовых транзакций. Наиболее удобный платежный метод можно выбрать в разделе “Касса”.

Платежный метод

Максимальный и минимальный депозит

Максимальный и минимальный вывод

Комиссия за пополнение или вывод средств

Банковский перевод

Минимум 500 рублей; максимум зависит от банка

Минимум 1000 рублей; максимум зависит от банка

Комиссия может взиматься в зависимости от банка, обычно 1-3%

Банковские карты (Visa, MasterCard)

Минимум 100 рублей; максимум 500 000 рублей

Минимум 100 рублей; максимум 500 000 рублей

Без комиссии или 1-2% в зависимости от банка

Электронные кошельки (WebMoney, Qiwi и Яндекс.Деньги)

Минимум 100 рублей; максимум 200 000 рублей

Минимум 100 рублей; максимум 200 000 рублей

Без комиссии

Криптовалюта

Минимум 0.001 BTC, 0.01 ETH; максимум зависит от криптовалюты

Минимум 0.001 BTC, 0.01 ETH; максимум зависит от криптовалюты

Без комиссии

Все финансовые транзакции осуществляются через личный кабинет. При первом выводе средств деньги поступают на выбранный счет в течение 3-х рабочих дней, далее – за 24 часа. Пополнение баланса осуществляется мгновенно.

Акционные предложения и бонусы Пин Ап для геймеров

Выгодные привилегии доступны всем игрокам сразу после регистрации. Далее, чем больше активности проявляет юзер на платформе, тем больше бонусных возможностей получает. Чтобы выгодно воспользоваться бонусами и получить возможность вывести выигрыш, важно заранее изучить условия акционных предложений. Особенно это касается вейджера – множителя, который определяет, сколько раз необходимо сделать ставки на бонусную сумму, прежде чем можно будет вывести выигрыш.

Ниже описаны постоянные акции Пин Ап

Бонусное предложение

Описание

Вейджер

Приветственный бонус

Плюс 100% к депозиту при первом пополнении счета и 250 бесплатных вращений дополнительно

30x

Кэшбэк

Возврат до 10% от потраченной на ставки суммы за неделю

Без вейджера

Бонусы на День Рождения

Получите до 5000 рублей в виде бонусных средств, а также 100 бесплатных вращений на любимых слотах

25x

Особого внимания заслуживает программа лояльности Pin Up Casino. За проявление активности на платформе геймеры получают Пинкоины. Это особая внутренняя валюта Пинуп, которые можно обменивать на виртуальные рубли и использовать для ставок в любимых слотах.

Большой выбор турниров, позволяющих получить крупные вознаграждения и дополнительные бонусные средства – еще одно преимущество казино Пин Ап. Соревнования с призовым фондом до 150 000 000 рублей – отличная возможность проявить себя и получить приятное финансовое поощрение.

Реальные отзывы о Пин Ап Казино

Мы ценим реальные мнения о нашем сервисе. Наши эксперты регулярно изучают отзывы о Пин Ап на форумах и в социальных сетях, чтобы:

понимать потребности и пожелания игроков;

улучшать качество обслуживания и поддержку;

внедрять новые функции и улучшения;

устранять возможные ошибки и проблемы;

обеспечивать честность и прозрачность работы;

оценивать эффективность бонусных предложений;

анализировать стабильность платформы и производительность;

развивать взаимодействие с клиентами и улучшать коммуникацию;

разрабатывать новые акционные предложения;

сохранять высокий уровень безопасности и конфиденциальности.

Играйте онлайн и делитесь своими отзывами, чтобы способствовать улучшению сервиса Пин Ап!

Почему Официальный сайт Пин Ап Казино – лучший выбор для геймеров РФ

Сервис Pin Up Casino занимает лидирующие позиции на рынке РФ с 2018 года неслучайно. Тысячи юзеров выбирают сервис по следующим причинам.

Более 5000 игр от ведущих провайдеров.

96% — средний RTP на популярных слотах.

Более 20 способов пополнения и вывода средств.

24/7 поддержка на русском языке.

Более 100 000 активных пользователей в месяц.

Более 30 видов бонусов и акций.

Мобильное приложение скачали более 200 000 раз.

Прямые трансляции с живыми дилерами доступны круглосуточно.

Честные отзывы являются подтверждением качественной работы нашего гемблинг-сервиса. Присоединяйтесь к нам сейчас и получите максимум удовольствия от азартных развлечений!

Отзывы ПИН АП

Максим

21.08.2023 в 11:34

Удобный сайт с быстрой регистрацией и приятными бонусами новым игрокам. Рекомендую казино Пин Ап всем новичкам

Оксана

22.08.2023 в 14:41

Долго искала надёжное онлайн казино с удобной системой пополнения и быстрыми выплатами. Остановилась на Пин Ап и не собираюсь искать другие альтернативы, так как по всем критериям всё подходит

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Степан

22.08.2023 в 18:07

Рекомендую казино Pin Up за его широкую линию слотов и крутые игры с живым диллером. Помогает расслабиться после трудового дня и получить массу приятных эмоций от игры в казино

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Казино Флагман официальный сайт с лицензией – играть в слоты на деньги

Флагман Казино — развлекательный портал с несложной регистрацией, потрясающим каталогом азартных развлечений, многоуровневой программой лояльности и выгодными бонусами. Для новичков предусмотрен приветственный пакет для реализации в азартных играх и стартовый кейс для спорта — три бонуса на первые депозиты. Постоянные клиенты пользуются преимуществами программы лояльности с выдачей еженедельного бонуса до 10%, получают персональные бонусы, играют в сетевых мероприятиях, внутренних турнирах с солидными призовыми фондами.

Депозиты можно переводить в рублях и крипте со смартфонов и официального зеркала, доступен вывод денег и прочие опции. В казино Flagman разрешено играть без регистрации в слоты и другие развлечения, изучая механику и особенности геймплея. Игровая платформа — новый, перспективный клуб для ярких побед и комфортного отдыха.

Год основания

2024

Лицензия

Кюрасао

Способы пополнения/обналичивания

Visa, Mastercard, Мир, Piastrix, Sky Pay, Bitcoin Cash, иные

Бонусы

Беттинг, азарт

Ограничения на выплату

5 млн RUB в месяц

Игровая валюта

Рубли, биткоины

Устройства, на которых доступна платформа

ПК, гаджеты на Андроид, iOS

Минимальный депозит

300 RUB

Минимальная выплата

500 RUB

Срок зачисления/вывода денег

Мгновенно/12 часов

Саппорт

24/7

Регистрация и авторизация в Flagman Casino

В 2023 году состоялся дебют Flagman Casino, которое предложило пользователям зарегистрироваться для получения бонусов и доступа к платным играм. Регистрация запрещена гражданам, проживающим в странах, внесенных оператором в специальный список. Недопустимо оформление аккаунта лицами, которым нет 18 лет — до совершеннолетия. Администрация не позволяет повторно оформлять учетную запись. Нарушая правила, клиент потеряет доступ к аккаунту и средства, которые аккумулированы на основном и дополнительном счетах.

Оператор разработал стандартный алгоритм регистрации, который состоит из следующих шагов:

Заполнение бланка с указанием почты, пароля, страны. Предусмотрена графа для указания бонус кода. Регистрация на официальном сайте Flagman Casino с промокодом дает возможность получить бесплатные спины.

Ввод конфиденциальной информации в соответствующем разделе профиля, сформированном на базе данных из регистрационной формы.

Подтверждение виртуального адреса — администрация высылает автоматическое письмо со ссылкой, на которое не нужно отвечать, но следует пройти по ней на сайт интернет казино и авторизоваться.

Подтверждение телефонного номера — смс-сообщение с кодом

Верификация аккаунта посредством загрузки фото важных страниц паспорта.

Возможность регистрации через социальные сети позволяет пользователям синхронизировать аккаунты. Указание ложной информации приводит к блокировке доступа к личному кабинету.

Чтобы войти в профиль Флагман Казино, нужно указать адрес почты и пароль. При утере данных актуальна опция восстановления. Клиенты обращаются за помощью в техподдержку интернет клуба.

Мобильная версия и приложение Флагман Казино – Играй где угодно

Параллельно с официальным сайтом функционирует мобильная версия, которая адаптирована под разные операционные системы, доступна с любой точки на карте вашего города, за его пределами. Исключение — зоны, где нет доступа к интернету. Мобильное казино отлично воспроизводит игровые автоматы с джекпотом, карточные развлечения, лайв дилеров. Чтобы воспользоваться услугами мобильной версии, нужно войти на сайт с устройства — смартфона, планшета, поддерживающего платформу, под которую она адаптирована.

Азартный контент клуба доступен через приложение Флагман Казино — софт, который содержит все опции. После установки приложения на смартфон слоты бесплатно доступны без интернет-соединения. Прежде чем заниматься установкой софта, его нужно скачать по ссылке с главного ресурса, которая соответствует ОС смартфона — Андроид, iOS. Аналогичные ссылки содержит резервная копия основного ресурса. Вход в аккаунт выполняется под существующим логином и паролем. Если посетитель не имеет аккаунта, он проходит стандартную или альтернативную регистрацию и получает доступ к функционалу интернет казино.

Игровые автоматы, слоты и другие развлечения в Flagman Casino

Каталог азартных игр Flagman Casino представляет в видовом разнообразии лотереи, настолки, Лайв крупье. Они пользуются меньшей популярностью, чем видеослоты, но позволяют забрать солидный гонорар, если посетителю сопутствует удача. К настольным играм официальный ресурс относит рулетку, блэкджек, покер, баккару. В этом разделе развлечения представлены в стандартном исполнении — пользователь может выбирать, играть бесплатно или поставить реальные деньги.

На площадке большой ассортимент трансляций с профессиональными крупье, которые представлены брендом Evolution. Рулетка, покер, блэкджек управляются настоящими крупье. Профессиональная трансляция из специальных студий создает реалистичную атмосферу наземного заведения. Чтобы активировать в Флагман Казино tg живого дилера, необходимо пополнение счета.

Оператор сформировал беспрецедентный по разнообразию и количеству каталог аппаратов, в который включены авторские работы таких именитых разработчиков, как:

Fugaso.

Booming Games.

Playtech.

Quickspin.

Yggdrasil Gaming.

Общее количество поставщиков слотов для интернет казино — 126 брендов, число игровых автоматов в каталоге — 8000+. Провайдеры создают модели в различных жанрах и форматах, что позволяет клиентам подобрать игру, соответствующую всем критериям.

При выборе игрового аппарата рекомендовано акцентировать внимание на уровне выплаты, дисперсии, номинале ставок. Важно, чтобы аппарат был интересным и увлекательным. Благодаря наличию слотов с животными, кино, фруктами, персонажами, ужасами, пиратами, вампирами, историческими личностями и другими символами, подобрать идеальное развлечение не очень сложно. Лучшие игровые автоматы Flagman Casino представлены с несколькими бонусными опциями — респины, мультимножители, джекпот, тематические раунды, бесплатные вращения. Все модели доступны в демо режиме.

Программа лояльности, бонусы и акции для игроков

Зарегистрированные пользователи получают акционные предложения по двум системам поощрений — бонусной и программе лояльности, к которой автоматически присоединяются после регистрации. Персональные бонусы доступны в личном кабинете — как только появилась иконка с подарком, можно заходить в соответствующий раздел профиля и принимать предложение клуба или отказаться (по желанию). По бесплатным кодам игроки получают фриспины за активность. Новички получают бездепозитный бонус за регистрацию в Flagman Casino, если укажут промокод в соответствующей графе регистрационной анкеты. Его можно реализовать только в игровых автоматах. Промокоды имеют ограниченный срок действия, их нужно как можно быстрее активировать.

Первые вознаграждения из бонусной программы адресованы новичкам, которые вносят депозиты от 1000 рублей и зарегистрировались для участия в азартных играх:

Первый — 150% с вейджером 40х.

Второй — 400 фриспинов с вейджером 35х.

Третий — 75% с вейджером 40х.

Беттерам адресован приветственный кейс, в который включено три бонуса — 150% + 100% + 50% на первые депозиты. Играя на реальные деньги, пользователи еженедельно активируют релоад: 1500 руб. фрибета для букмекерского подразделения, 50% от депозита или до 135 бесплатных вращений для азарта. Бонус код Флагман Казино для активации еженедельных релоадов не требуется. Минимальный депозит для активации еженедельных бонусов — 4000 рублей.

Программа лояльности из 4 статусов регламентирует выдачу еженедельного кэшбэка до 10% и подарка на День рождения. Проигранные средства компенсируются с конкретными значениями вейджера: STANDARD – х10, HERO – х5, LEGEND – х3. На начальный уровень BASIC акция не распространяется. Ему недоступно получение ежегодного подарка ко Дню рождения, остальным уровням выдается: STANDARD – 3 500 руб, HERO – 10 000 руб., LEGEND – individual.

Рабочее зеркало Казино Флагман – доступ к сайту без ограничений

Рабочее зеркало Flagman Casino на сегодня создается с целью обхода блокировки, инициированной провайдерами. При блокировке официального сайта online зеркало выполняет его роль — игроки автоматически перенаправляются на резервную копию и могут пользоваться таким же азартным контентом, что и на главном ресурсе. На зеркале предусмотрены аналогичные опции, пользователь может:

Играть бесплатно в слоты топовых разработчиков.

Заниматься выводом денег с предварительным оформлением заявки.

Вносить депозиты с криптовалютных, электронных кошельков, банковских карт.

Активировать бездепозитные бонусы, предложения за депозиты.

Участвовать в турнирах с солидным призовым фондом.

Если нет желания переходить на официальное зеркало Flagman Casino по причине блокировки официального ресурса, зайти на него можно, воспользовавшись актуальной ссылкой. Адрес рабочего зеркала укажет представитель службы поддержки. Вход на актуальное зеркало безопасный для российских пользователей — информация передается по защищенным каналам связи, недоступна для злоумышленников.

Политика безопасности и защита данных пользователей

Оператор работает на российском рынке честно и прозрачно. Получив лицензию в Кюрасао, он выполняет все требования регулятора относительно обеспечения безопасности клиентов и их персональной информации. На всех платформах клуба предусмотрено шифрование финансовой и конфиденциальной информации. Флагман Казино не разглашает сведения о своих посетителях и не передает их личные данные.

Во избежании развития зависимости от азартных игр при предоставлении сервиса оператор вводит принципы ответственной игры. Это значит, что каждый клиент может обратиться к администрации с целью подключения опций самоограничения. Контроль за платными играми особенно важен для клиентов, которые не могут своевременно отказаться от новых ставок, несмотря на то, то несколько раундов подряд не получают выигрыши.

Поддержка клиентов Flagman Casino – помощь в любое время

Круглосуточный саппорт на технические, финансовые вопросы по выплатам и депозитам отвечает оперативно. Для консультаций с представителями службы поддержки клиенты пользуются онлайн чатом, работающим круглосуточно. Сервис актуален для тех, кто играет со смартфонов, использует актуальное зеркало или главный сайт.

Форма обратной связи не предусмотрена на сайте Flagman Casino, но есть раздел с часто задаваемыми вопросами. С его помощью можно решить проблему, не прибегая к помощи техподдержки.

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