Playoffs de la MLB 2023: cuadro, clasificación, wild card, calendario, horario y dónde ver El martes comienza la postemporada y el camino hacia la Serie Mundial .

El grupo de playoffs de la MLB se divide en dos mitades diferentes para las dos ligas. Tanto la Liga Americana como la Liga Nacional tienen trayectorias similares con una primera ronda, la serie de comodines, que involucra tres entradas de comodines y el ganador de la división con el mejor récord.

Los dos primeros ganadores de la división obtienen un pase directo a la segunda ronda, llamada Serie Divisional. Los ganadores de la Serie Divisional luego juegan la Serie de Campeonato antes de que se juegue la Serie Mundial a finales de octubre y principios de noviembre.

Clasificación de los playoffs de la MLB de 2023

Los primeros tres cabezas de serie de cada liga son ganadores de división. Los tres siguientes son equipos comodines. Los dos primeros de cada ligs reciben pase directo a la primera ronda.

Posiciones de la Liga Americana

Orioles de Baltimore (101-61)

Astros de Houston (90-72)

Mellizos de Minnesota (87-75)

Rayos de Tampa Bay (99-63)

Vigilantes de Texas (90-72)

Azulejos de Toronto (89-73)

Posiciones de la Liga Nacional

Bravos de Atlanta (104-58)

Dodgers de Los Ángeles (100-62)

Cerveceros de Milwaukee (92-70)

Filis de Filadelfia (90-72)

Marlins de Miami (84-77)

Diamondbacks de Arizona (84-78)

Cuadro de playoffs de la MLB 2023

El primer y segundo sembrado de cada liga reciben pases libres para llegar automáticamente a la ronda divisional.

Sembrados en la Liga Americana

Orioles de Baltimore (1) vs. ganador de Rays de Tampa Bay (4) vs. Rangers de Texas (5)

Houston Astros (2) vs. ganador de Minnesota Twins (3) vs. Toronto Blue Jays (6)

Sembrados en la Liga Nacional

Bravos de Atlanta (1) vs. ganador de los Filis de Filadelfia (4) vs. Marlins de Miami (5)

Los Angeles Dodgers (2) vs. ganador de Milwaukee Brewers (3) vs. Arizona Diamondbacks (6)

Calendario de lucha de comodines

Los playoffs de la MLB comienzan el martes con una serie de comodines al mejor de tres. Los mejores clasificados albergarán cada partido de esta ronda. (Todos los horarios indicados son ET).

Martes 3 de octubre

Juego 1: Texas Rangers contra Tampa Bay Rays – 3:08 pm (ABC)

Juego 1: Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins – 4:38 pm (ESPN)

Juego 1: Arizona Diamondbacks contra Milwaukee Brewers – 7: 08 pm (ESPN2)

Juego 1: Miami Marlins vs Philadelphia Phillies – 8:08 pm (ESPN)

Miércoles, 4 de octubre

Juego 2: Texas Rangers contra Tampa Bay Rays – 3:08 pm (ABC)

Juego 2: Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins – 4:38 pm (ESPN)

Juego 2: Arizona Diamondbacks contra Milwaukee Brewers – 7: 08 pm (ESPN2)

Juego 2: Miami Marlins vs Philadelphia Phillies – 8:08 pm (ESPN)

Jueves, 5 de octubre

Juego 3*: Texas Rangers contra Tampa Bay Rays – 3:08 pm (ABC)

Juego 3*: Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins – 4:38 pm (ESPN)

Juego 3*: Arizona Diamondbacks contra Milwaukee Brewers – 7:08 pm (ESPN2)

Juego 3*: Miami Marlins vs Philadelphia Phillies – 8:08 pm (ESPN)

* si es necesario

Calendario de playoffs de la MLB 2023

Aquí las fechas de cada ronda de playoffs y dónde se transmitirán los juegos:

Serie de comodines de la Liga Americana: del 3 al 5 de octubre por ESPN

Serie de comodines de la Liga Nacional: del 3 al 5 de octubre por ESPN

Serie Divisional de la Liga Americana: del 7 al 13 de octubre en FOX, FS1

Serie Divisional de la Liga Nacional: del 7 al 14 de octubre por TBS

Serie de Campeonato de la Liga Americana: del 15 al 23 de octubre en FOX, FS1

Serie de Campeonato de la Liga Nacional: del 16 al 24 de octubre en TBS

Serie Mundial: del 27 de octubre al 27 de noviembre. 4 en FOX

Para conocer el desglose completo de cada serie y sus juegos, consulte la información a continuación:

Calendario de la serie comodín

Comodín A de la Liga Americana

Juego 1: Texas Rangers contra Tampa Bay Rays – 3:08 pm martes 3 de octubre (ABC)

Juego 2: Texas Rangers contra Tampa Bay Rays – 3:08 pm miércoles 4 de octubre (ABC)

Juego 3: Texas Rangers en Tampa Bay Rays – 3:08 pm jueves 5 de octubre (ABC)

Comodín B Liga Americana

Juego 1: Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins – 4:38 pm martes 3 de octubre (ESPN)

Juego 2: Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins – 4:38 pm miércoles 4 de octubre (ESPN)

Juego 3: Toronto Blue Jays en Minnesota Twins – 4:38 pm jueves 5 de octubre (ESPN)*

Comodín A de la Liga Nacional

Juego 1: Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers – 7:08 pm martes 3 de octubre (ESPN2)

Juego 2: Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers – 7:08 pm miércoles 4 de octubre (ESPN2)

Juego 3: Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers – 7:08 pm jueves 5 de octubre (ESPN2)*

Comodín B de la Liga Nacional

Juego 1: Miami Marlins en Philadelphia Phillies – 8:08 pm martes, 3 de octubre (ESPN)

Juego 2: Miami Marlins en Philadelphia Phillies – 8:08 pm miércoles, 4 de octubre (ESPN)

Juego 3: Miami Marlins en Philadelphia Phillies – 8:08 pm jueves 5 de octubre (ESPN)*

Calendario de la Serie Divisional

ALDS A

Juego 1: TBD en Houston Astros – sábado 7 de octubre (FOX/FS1)

Juego 2: TBD en Houston Astros – domingo 8 de octubre (FOX/FS1)

Juego 3: Houston Astros en TBD – martes 10 de octubre ( FOX/FS1)

Juego 4: Houston Astros en TBD – miércoles 11 de octubre (FOX/FS1)*

Juego 5: Houston Astros en Houston Astros – viernes 13 de octubre (FOX/FS1)*

ALDS B

Juego 1: TBD en Baltimore Orioles – sábado 7 de octubre (FOX/FS1)

Juego 2: TBD en Baltimore Orioles – domingo 8 de octubre (FOX/FS1)

Juego 3: Baltimore Orioles en TBD – martes 10 de octubre ( FOX/FS1)

Juego 4: Baltimore Orioles en TBD – miércoles 11 de octubre (FOX/FS1)*

Juego 5: Baltimore Orioles en Baltimore Orioles – viernes 13 de octubre (FOX/FS1)*

NLDS A

Juego 1: TBD en Los Angeles Dodgers – sábado 7 de octubre (TBS)

Juego 2: TBD en Los Angeles Dodgers – lunes 9 de octubre (TBS)

Juego 3: Los Angeles Dodgers en TBD – miércoles 11 de octubre (TBS) )

Juego 4: Los Angeles Dodgers en TBD – jueves 12 de octubre (TBS)*

Juego 5: TBD en Los Angeles Dodgers – sábado 14 de octubre (TBS)*

NLDS B

Juego 1: TBD en Atlanta Braves – sábado 7 de octubre (TBS)

Juego 2: TBD en Atlanta Braves – lunes 9 de octubre (TBS)

Juego 3: Atlanta Braves en TBD – miércoles 11 de octubre (TBS)

Juego 4 : Atlanta Braves en TBD – jueves 12 de octubre (TBS)*

Juego 5: TBD en Atlanta Braves – sábado 14 de octubre (TBS)*

Calendario de la serie de campeonatos

ALCS

Juego 1: domingo 15 de octubre (FOX/FS1)

Juego 2: lunes 16 de octubre (FOX/FS1)

Juego 3: miércoles 18 de octubre (FOX/FS1)

Juego 4: jueves 19 de octubre (FOX/FS1) FS1)*

Juego 5: viernes 20 de octubre (FOX/FS1)*

Juego 6: domingo 22 de octubre (FOX/FS1)*

Juego 7: lunes 23 de octubre (FOX/FS1)*

NLCS

Juego 1: lunes 16 de octubre (TBS)

Juego 2: martes 17 de octubre (TBS)

Juego 3: jueves 19 de octubre (TBS)

Juego 4: viernes 20 de octubre (TBS)

Juego 5: sábado 1 de octubre 21 (TBS)

Juego 6: lunes 23 de octubre (TBS)

Juego 7: martes 24 de octubre (TBS)

Calendario de la Serie Mundial

Juego 1: viernes 27 de octubre (FOX)

Juego 2: sábado 28 de octubre (FOX)

Juego 3: lunes 30 de octubre (FOX)

Juego 4: martes 31 de octubre (FOX)*

Juego 5: miércoles, 1 de noviembre (FOX)*

Juego 6: viernes 3 de noviembre (FOX)*

Juego 7: sábado 4 de noviembre (FOX)*

*si es necesario

¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLB de 2023?

Los playoffs de la MLB 2023 comienzan el martes 3 de octubre.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial de la MLB 2023?

La Serie Mundial 2023 comenzará el viernes 27 de octubre.