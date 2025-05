Покердом (Pokerdom) ᐈ Официальный сайт онлайн казино Покердом | Зеркало, Вход

Покердом

Покердом – официальный сайт покер-рума и казино Pokerdom

Покердом — известное игорное заведение в сети, объединяющее онлайн-казино и покер-рум. С 2014 года оно предоставляет пользователям разнообразные возможности для азартных развлечений: от классических слотов и быстрых игр до лайв-дилеров, скачиваемого клиента и оригинальных бонусов. Платформа Pokerdom открывает доступ к обширной коллекции контента, включая игровые автоматы, покерные соревнования, а также ставки на спорт и кибердисциплины. Выгодные акции подойдут как новичкам, так и опытным игрокам, предпочитающим играть по-крупному. Удобный процесс регистрации, широкий выбор методов оплаты, моментальные транзакции и круглосуточная поддержка создают все условия для комфортной игры на реальные деньги.

Содержание

🔥 Особенности казино Покердом

🎰 Интерфейс и дизайн официального сайта Pokerdom

🕹️ Игровые автоматы Покердом: слоты, столы, скретч-карты

🏆 Покердом регистрация

✨ Покердом вход в личный кабинет

🧨 Живое казино с Live-дилерами в Покердом

⚽ Ставки на спорт в Покердом

🏅 Знаменитый покер-рум Pokerdom: особенности

🎀 Бонусы, акции и турниры Покердом

🎁 Программа поощрения “Бонус Плюс”

💵 Депозит на Pokerdom: как пополнить счет

💶 Порядок вывода выигранных средств в Pokerdom

🧾 Покердом зеркало

📱 Мобильная версия Покердом

📲 Как скачать Покердом на Android

☎️ Круглосуточная служба поддержки покер рума

📌 Ответы на часто задаваемые вопросы

Характеристика клуба Покердом

✓ Начало работы

2014 г.

🌎 Официальный сайт

pokerdom

🏅 Владелец сайта

Techi LTD.

✔ Управляющая компания

PlayDOM B.V.

📄 Лицензия на работу

Curacao

✔ Языковой интерфейс

Русский, английский, казахский

💲 Валюта счета

Рубль, доллар, евро, тенге и др.

💵 Минимальный депозит

500 руб.

💵 Минимальный вывод

1 000 руб.

💯 Платежные системы

Visa, Mastercard, МИР, Skrill, Piastrix, Webmoney, криптовалюта

📞 Служба поддержки пользователей

Онлайн чат, электронная почта, Телеграмм

🔥 Бонусы и акции

+

✔ Турниры

+

✨ Программа поощрения

+

📱 Мобильная версия и APK на Android

+

🎰 Игровые автоматы

+

⭐ Live-дилеры

+

🥉 Спортивные ставки

+

🃏 Покер-рум

+

Особенности казино Покердом

Покердом — один из авторитетных представителей индустрии онлайн-гемблинга. Свою деятельность покер-рум Pokerdom начал в 2014 году, сделав ставку на аудиторию из стран бывшего СНГ. На официальной платформе доступна внушительная коллекция автоматов от более чем 70 поставщиков софта, включая как признанных лидеров, так и молодые студии. Здесь собраны популярные игровые автоматы, свежие новинки, быстрые мини-игры, карточные столы, скретч-карты — скучать точно не придётся. Также работает раздел с живыми дилерами, где игры транслируются в реальном времени.

Pokerdom представляет собой универсальный ресурс. Пользователи имеют возможность заключать пари на спортивные события в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, теннис, хоккей и другие. Этот покер-рум по праву считается одним из самых удобных и привлекательных для русскоязычных игроков. Клиентам доступны кэш-игры, турниры по холдему, омаха-покеру, китайской версии и другим форматам карточных баталий.

Казино Покердом функционирует на основе мультиплатформенного подхода. Платформа адаптирована как для использования на ПК, так и на мобильных гаджетах. Для обеспечения стабильного доступа к сайту регулярно выпускаются актуальные зеркала Pokerdom.

Среди ключевых преимуществ покер-рума Pokerdom можно выделить:

удобные и безопасные способы проведения финансовых операций;

разнообразные акции и бонусы для пользователей;

эффективную систему поощрений для постоянных клиентов.

При возникновении вопросов, связанных с работой Pokerdom, игроки всегда могут обратиться в техподдержку. Служба функционирует 24/7, оперативно помогает решать любые сложности и предоставляет нужную информацию.

Интерфейс и дизайн официального сайта Pokerdom

Одной из характерных черт официального сайта Покердом выступает интуитивно понятный и удобный интерфейс. Посетители ресурса легко ориентируются и не испытывают сложностей в навигации. Используется крупный, чёткий шрифт, а изображения игровых автоматов и рекламные баннеры удачно размещены на странице. Главное меню Pokerdom открывается справа и охватывает ключевые разделы платформы — казино, покер и ставки на спорт. Также предусмотрена сортировка автоматов по типам: слоты, игры с живыми дилерами и другие категории.

Дополнительные разделы, представленные в меню Pokerdom:

Турниры. Игровые соревнования между участниками, с привлекательными призовыми фондами.

Миссии. Специальные задания, выполнение которых способствует продвижению в системе лояльности.

Новости. Актуальные события, включая результаты турниров, запуск новых провайдеров и обновления платформы.

Акции. Разнообразные бонусные предложения и временные программы, действующие на сайте.

FAQ. Подборка ответов на наиболее часто возникающие у пользователей вопросы.

В нижнем блоке сайта содержится информация, касающаяся безопасности Pokerdom: условия использования, политика конфиденциальности и антифрод-механизмы. Здесь же размещён список провайдеров программного обеспечения и платёжных сервисов.

Игровые автоматы Покердом: слоты, столы, скретч-карты

Игровой зал казино Pokerdom выделяется внушительным выбором — более 10 тыс. различных слотов. В числе партнёров множество узнаваемых провайдеров: Microgaming, NetEnt, Amatic, BTG, Belatra, Igrosoft, Isoftbet, Playson, Red Tiger, ELK, Pragmatic Play, Quickspin, Yggdrasil.

Казино Покердом также взаимодействует с новыми студиями, которые уже заявили о себе на рынке азартных игр: Ruby Play, True Lab, Mancala Gaming, Neon Valley и другие. В общей сложности к платформе подключено свыше 60 поставщиков. Весь софт оригинален и имеет соответствующую лицензию.

Игровые автоматы в Покердом удобно классифицированы по разделам: популярные, новинки, слоты, настольные развлечения, скретч-карты. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Топовые автоматы. Это самые востребованные игры, где пользователи чаще всего делают ставки и получают наибольшие выигрыши. Сейчас в этом списке находятся такие тайтлы, как Book of Gold Multichance, Meteoroid, Book Of Rampage, Sakura Fortune 2, Blood Suckers, Sweet Bonanza, Spaceman.

Новинки. Свежие релизы от провайдеров регулярно появляются на Pokerdom одними из первых. Примеры недавних запусков: The Ankh Protector, Aztec Century, Double-Triple Fruits, Genie 2, Butterfly Blossom, Queens of Glory Legacy, Yakuza.

Быстрые игры. Это мини-автоматы с лаконичным геймплеем, короткими раундами и возможностью мгновенного выигрыша. К ним относятся Golden Hook, Plinko XY, Lucky Ocean, Goblin Run, GOGO Spinner, 1000x Busta.

Скретч-карты. Формат азартной игры, в которой клиент стирает защитный слой с ячеек карты, чтобы узнать результат. Эти лотереи рассчитаны на быструю игру: Summer Scratch, Betrick: Scratch, Piggy Bank Scratch, Kitty Puzzle, Scratch Match, Shave the Sheep.

Самая обширная категория на сайте Pokerdom — это слоты. Современные видеослоты пришли на смену механическим автоматам, ранее известным как “однорукие бандиты”. Они различаются по ряду параметров: числу барабанов, линиям выплат, размерам ставок и бонусным функциям (фриспины, дополнительные раунды, символы Wild и Scatter). Каждая игра имеет свои технические характеристики — такие как показатель RTP и уровень волатильности.

Пользователи Pokerdom могут выбирать между двумя форматами игры:

Демо-режим. Здесь применяются условные кредиты, и вывод выигрыша не предусмотрен. Любой гость Pokerdom имеет возможность запустить бесплатную версию автомата — для этого достаточно кликнуть по кнопке “Демо” на иконке выбранного слота.

Реальная игра. В данном случае используются средства с личного счёта игрока. Для начала необходимо пройти регистрацию на Pokerdom и внести депозит. Все выигранные суммы доступны для вывода на привязанный платёжный инструмент.

Новым пользователям рекомендуется начать с бесплатных версий игр, чтобы освоиться с процессом, а уже после этого переходить к ставкам на реальные деньги.

Покердом регистрация

Полный доступ к игре с возможностью ставок на реальные средства доступен только после создания учётной записи на платформе покер-рума. В казино Покердом пройти регистрацию можно двумя способами: указав адрес электронной почты либо используя номер мобильного телефона.

Как проходит регистрация в Pokerdom по электронной почте:

Перейти на официальный ресурс Покердом либо воспользоваться актуальным зеркалом.

В верхнем меню экрана кликнуть по кнопке “Регистрация”.

Ввести действующий e-mail и придумать надёжный пароль для авторизации.

Выбрать подходящую валюту счёта из предложенного списка (рубли, доллары, евро и др.).

При наличии промокода — вписать его в специальное поле регистрационной формы.

Принять условия и правила, установленные покер-румом.

На электронную почту будет отправлено письмо с подтверждающей ссылкой — перейти по ней для завершения регистрации.

Регистрация в Покердом по мобильному телефону:

Сначала необходимо ввести номер мобильного телефона, указывая его в международном формате.

После этого поступит звонок, который автоматически сбрасывается. Четыре последние цифры с этого номера требуется ввести в предназначенное для этого поле.

Затем игрок устанавливает пароль, выбирает нужную валюту и завершает процедуру регистрации на платформе казино.

Пользователь принимает условия работы онлайн-клуба Pokerdom и подтверждает достижение совершеннолетия. Согласие на получение уведомлений по смс и электронной почте открывает доступ к бонусным предложениям.

Покердом вход в личный кабинет

После завершения регистрации игрок становится полноправным участником клуба Pokerdom, получает доступ к личному аккаунту и его настройкам. Открыть параметры профиля можно через верхнюю панель управления либо с помощью обновлённого меню.

В личном кабинете Pokerdom представлены пять ключевых подразделов:

Личные данные. Здесь отображаются имя, фамилия и выбранный никнейм.

Контактная информация. Указаны e-mail и номер телефона.

Двухфакторная защита. Повышает уровень безопасности аккаунта с помощью приложения Google Authenticator.

Смена пароля. Позволяет заменить текущий код доступа на новый.

Ответственный подход к игре. Этот раздел помогает контролировать участие в азартных развлечениях. Пользователь может активировать режим самоограничения — от одного дня до полугода без доступа к игровым функциям.

Разделы, связанные с финансовыми операциями, бонусными программами и прохождением верификации, располагаются отдельно от личного кабинета. Для завершения подтверждения данных клиенту Pokerdom необходимо отправить фотографии документов — паспорта, ID-карты либо водительских прав, а также снимок используемой банковской карты.

Живое казино с Live-дилерами в Покердом

Официальный ресурс Покердом предоставляет игрокам возможность участвовать в live-casino с настоящими дилерами. Платформа с Live-крупье — это система, где игровые процессы транслируются в режиме реального времени. Присоединиться к сессии может любой пользователь в подходящий момент, так как большинство игр доступны 24/7, меняются лишь ведущие.

Pokerdom сотрудничает с ведущими поставщиками программного обеспечения для живого казино. В числе партнёров — Evolution, Pragmatic Live, Ezugi, TVbet и другие. Эти студии создают качественный продукт, который позволяет геймерам ощутить атмосферу наземного заведения, получить живое общение и шанс на внушительный выигрыш.

Программное обеспечение клуба Pokerdom условно классифицируется по основным категориям:

Покер. Известная карточная игра представлена такими вариантами, как Casino Hold’em, Triple Card Poker, Side Bet City.

Баккара. Любимая игра известного киногероя предлагается в версиях Golden Wealth Baccarat и Baccarat Lobby.

Блэкджек. Настольная игра, где важно не превысить 21 очко, включает в себя Unlimited Blackjack, Blackjack Lobby и Lightning Blackjack.

Игровые шоу. Популярное направление с участием живых дилеров. Среди рекомендованных: Dream Catcher, Sweet Bonanza CandyLand, Gonzos Treasure Hunt, Monopoly, Mega Ball.

В разделе live-casino Pokerdom также можно найти другие увлекательные игры. Классический крэпс, а также восточные развлечения — сик бо, андар бахар, фан тан.

Ставки на спорт в Покердом

Pokerdom также выполняет функцию букмекера, предоставляя возможность делать ставки на разнообразные спортивные события. В линии представлено около 40 видов спорта: различные форматы футбола (европейский, американский, австралийский, футзал), хоккей, теннис (настольный и классический), волейбол, баскетбол, MMA, регби, а также дисциплины зимнего направления. Любители интеллектуальных и технических соревнований найдут здесь крикет, снукер, гольф, Формулу-1, велогонки и мотоциклетные заезды.

Активно развивается раздел, посвящённый киберспорту. Можно ставить на такие игры, как Counter Strike, Dota 2, League of Legends, Starcraft, Call of Duty, Rainbow Six и King of Glory. Также присутствуют широкие линии на виртуальные версии тенниса, футбола и баскетбола.

Ставки можно размещать как до начала событий (прематч), так и в процессе их проведения (Live-формат). Для оформления пари беттер Pokerdom использует специальный купон — при условии наличия аккаунта и средств на балансе. Чтобы поставить, необходимо:

Кликнуть по интересующему коэффициенту.

Ввести сумму пари.

Определиться с форматом ставки (ординар, экспресс, система).

Отправить запрос на подтверждение букмекеру.

Пользователям доступны разнообразные варианты: тоталы, форы, двойной шанс, ставка на обе забьют, победа всухую, количество голов, угловые, карточки и другие. Дополнительно игроки могут воспользоваться статистикой, подборкой популярных матчей, предложением «экспресс дня» и другими функциями, предоставленными казино Pokerdom.

Знаменитый покер-рум Pokerdom: особенности

Ключевыми установками покер-рума остаются честная игра, отсутствие ботов и стороннего программного обеспечения — так называемая концепция Зеленого Покера. Активно ведётся работа по выявлению и блокировке мошеннических аккаунтов. Pokerdom выступает официальным партнёром Sochi Poker Festival. Принять участие в этом престижном событии можно, пройдя квалификацию прямо на платформе покер-рума.

Гостям Pokerdom доступны различные разновидности покера: Омаха, Техасский Холдем, китайский покер и другие карточные форматы. Любители покера могут играть в кэш-режиме, выбирать быстрый формат, а также участвовать в многочисленных турнирах — от стандартных до фрироллов, где не требуется вступительный взнос. Также проводятся виндфоллы, в которых игрокам может выпасть случайный призовой фонд, зависящий от суммы спина. Даже при неудачном исходе можно получить компенсацию благодаря специальным бэд-бит джекпотам.

Для пользователей покер-рума предусмотрены две бонусные программы:

“100 шагов к Миллиону” — с постоянным кэшбэком в размере 25%;

“Машина времени” — с возможностью возврата рейка до 67% ежемесячно.

Начинающие игроки могут попробовать силы в режиме на условные фишки, аналогичном демо-формату в слотах. Размер комиссии за проведение партий минимален — от 2,5 до 5%.

Бонусы, акции и турниры Покердом

Официальный ресурс Покердом привлекает пользователей оригинальными бонусами и разнообразными акциями. Предложения охватывают все направления работы платформы — казино, спортивные ставки и покер. Особого внимания заслуживают бонусы, предусмотренные для слотов и раздела live-casino Pokerdom.

Приветственный пакет бонусов Pokerdom

Приветственный бонус от казино Покердом представляет собой набор поощрений, следующих друг за другом. Они могут включать 100% на сумму депозита или бесплатные вращения (до 1 тыс. FS на 10 разных слотов). Получать их можно как отдельно, так и в комплексе. Так, за первое пополнение от 5 тыс. рублей начисляется удвоение внесённой суммы. Если внести от 500 рублей — предоставляются 100 фриспинов для игры в автоматы, где ставка начинается от 10 рублей. После использования спинов доступен следующий бонус — и он не требует пополнения.

Далее, третий этап бонусной цепочки активируется при внесении от 700 рублей. Четвёртый бонус вновь начисляется без депозита. Таким образом, каждое второе поощрение в Покердом выдается без обязательного внесения средств.

Слот

FS

Депозит

Ставка

Вейджер

Book of Gold: Multichance

100

500 руб.

10 руб.

x30

Hot Burning Wins

100

–

10 руб.

x30

Sevens & Fruits

100

700 руб.

10 руб.

x30

Hot Coins: Hold and Win

100

–

10 руб.

x30

Book of Gold: Double Chances

100

700 руб.

10 руб.

x30

Hand of Gold

100

–

10 руб.

x30

5 Super Sevens & Fruits: 6 reels

100

700 руб.

10 руб.

x30

Spirit of Egypt: Hold and Win

100

–

10 руб.

x30

Royal Coins: Hold and Win

100

700 руб.

10 руб.

x30

Burning Wins: Classic 5 Lines

100

–

10 руб.

x30

Активация бонусного предложения доступна в течение 30 дней с даты регистрации на Pokerdom. Вознаграждение за первый депозит необходимо отыграть в течение 72 часов, при установленном вейджере х35.

Бездепозит за #Занос.

Гость казино Покердом имеет возможность воспользоваться бездепозитным бонусом. Для этого необходимо отправить в чат поддержки скриншот спина с выигрышем. Двадцать участников, получивших самые высокие множители, получают приз — бонусный раунд в игре Magic Ball: Multichance с установленной ставкой в 80 рублей. Такое вознаграждение предоставляется не чаще одного раза в неделю.

Кэшбэк Покердом

При неудачном результате в слотах игрок может рассчитывать на частичный возврат потерь. Размер кэшбэка составляет 10%. Запрос оформляется через бонусный раздел в персональном кабинете пользователя Pokerdom casino. Сумма рассчитывается еженедельно, а начисление происходит по средам. На отыгрыш предоставляется 72 часа, при этом установлен вейджер х15.

Валюта счета

Минимальный проигрыш

Максимальный кэшбэк

Рубли

5000

300 тыс.

Доллары США

65

2400

Евро

65

2400

Казино Pokerdom предоставляет пользователям дополнительные бонусы — например, за оформление подписки на официальный канал в Телеграм и аналогичные действия.

На платформе Покердом регулярно организуются турниры для любителей казино-игр. Один из примеров — “Сорви множитель месяца”. Участники, показавшие наивысшие множители, заносятся в таблицу лидеров. По результатам месяца победитель получает денежное вознаграждение. Некоторые соревнования проходят в более короткие сроки. Так, турнир “July Cash Days” с призовым фондом 70 тыс. € длился всего неделю. Выигрыши распределялись между теми, кто набрал больше всего очков на автоматах от провайдера Playson.

Программа поощрения “Бонус Плюс”

В казино Покердом запущена программа лояльности для всех зарегистрированных участников. Она включает пять уровней. Чтобы продвигаться, игроку нужно выполнять задания, которые обновляются каждый день. Миссии доступны на любом этапе — нет необходимости проходить их по порядку. За успешное выполнение полагаются награды. С повышением уровня вознаграждения становятся более ценными — это могут быть бездепозитные вращения или денежные призы.

Чтобы принять участие в программе “Бонус Плюс”, необходимо:

Открыть список доступных миссий.

Выбрать любое задание, независимо от уровня.

Нажать на значок “?”, чтобы узнать подробности.

Начать выполнение условий.

Забрать приз.

Кроме того, на Pokerdom проводится акция “Миссия Дня”, предлагающая отдельные задания. Она не связана напрямую с основной программой поощрений. В рамках этой акции награды начисляются моментально, тогда как в “Бонус Плюс” — в течение 72 часов.

Депозит на Pokerdom: как пополнить счет

Игра на деньги в Покердом невозможна без пополнения депозита. Чтобы открыть список доступных способов оплаты, нужно нажать на кнопку “Депозит” в верхней части сайта казино. Платформа сотрудничает с рядом платёжных операторов:

банковские карты — Visa, Mastercard, МИР;

сервисы интернет-банкинга — Альфа-Клик, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ;

электронные кошельки — Piastrix, Skrill.

При внесении средств с карты рекомендуется поочерёдно использовать предложенные способы оплаты.

Порядок пополнения счёта в Покердом следующий:

Выберите подходящий способ оплаты.

Посмотрите лимиты, установленные для него.

Укажите сумму пополнения.

Введите данные платёжного инструмента.

Подтвердите операцию.

Платежный метод

Минимум

Максимум

Комиссия

Банковские карты

Visa, Mastercard – 1

1 тыс. руб.

100 тыс. руб.

0%

Visa, Mastercard – 2

5 тыс. руб.

50 тыс. руб.

0%

Карточный перевод

510 руб.

100 тыс. руб.

0%

Visa, Mastercard, МИР

1 тыс. руб.

50 тыс. руб.

0%

Онлайн банкинг

Альфа клик, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ

500 руб.

100 тыс. руб.

0%

Электронные кошельки

Piastrix

500 руб.

50 тыс. руб.

0%

Skrill

500 руб.

50 тыс. руб.

0%

Минимальная сумма пополнения варьируется от 500 до 5 тыс. рублей. Максимальный лимит на одну операцию составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Деньги зачисляются на счёт в течение нескольких минут, иногда до 2–3 часов — всё зависит от выбранного платёжного сервиса. Комиссия со стороны онлайн-казино Pokerdom при этом не удерживается.

Порядок вывода выигранных средств в Pokerdom

Перед тем как отправить запрос на вывод средств, пользователь Pokerdom обязан пройти проверку по трём параметрам:

подтвердить e-mail;

верифицировать номер телефона;

удостоверить личность.

Без выполнения этих условий доступ к платёжным методам на платформе Pokerdom будет закрыт.

Вывод средств с Pokerdom осуществляется теми же способами, что и внесение депозита — через банковские карты и электронные кошельки. Кроме того, доступна опция перевода в криптовалюте.

Комиссия за транзакцию не взимается, если с момента последнего пополнения прошло более 72 часов. При выводе в промежутке от 24 до 72 часов удерживается 5%, а если менее суток — 10%. Пользователям рекомендуется учитывать это условие при оформлении запроса на снятие.

Платежный метод

Минимум

Максимум

Комиссия

Банковские карты

Visa, Mastercard, МИР

1 тыс. руб.

75 тыс. руб.

0%

Электронные кошельки

Piastrix

500 руб.

50 тыс. руб.

0%

Webmoney

1 тыс. руб.

75 тыс. руб.

0%

Skrill

1 тыс. руб.

75 тыс. руб.

0%

Криптовалюта

Bitcoin, Litecoin, Tether и др.

10 тыс. руб.

250 тыс. руб.

0%

Ограничения, предусмотренные платёжными сервисами для вывода:

нижний порог — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей;

верхний предел — от 75 тыс. до 250 тыс. рублей.

Зачисление на банковские карты занимает всего несколько минут в центральных областях, а в регионы Дальнего Востока может потребоваться до часа. Переводы на электронные или криптокошельки обычно обрабатываются в течение 24 часов. Сама заявка на вывод в Pokerdom рассматривается не дольше суток.

Покердом зеркало

Игроки Pokerdom Official из России нередко сталкиваются с невозможностью открыть официальный сайт. Это связано с тем, что Pokerdom — покер-рум, а деятельность онлайн-ресурсов, предоставляющих доступ к азартным играм, запрещена в соответствии с действующим законодательством РФ. Из-за этого Роскомнадзор регулярно блокирует площадку, и пользователи теряют возможность зайти на сайт. В таких ситуациях на помощь приходит зеркало Покердом.

Что представляет собой зеркало Pokerdom? Альтернативный адрес создается специально для того, чтобы геймеры могли беспрепятственно заходить на сайт и продолжать игру. По функционалу рабочее зеркало полностью идентично основному ресурсу. Единственное различие — это доменное имя. К примеру, если оригинальный сайт доступен по адресу pokerdom.com, то зеркало будет иметь другой URL.

Рабочее зеркало Покердом необходимо в следующих случаях:

Производители

ПОИСК ИГР

Покердом (Pokerdom) – официальный сайт

✔️ Бренд: Покердом (Pokerdom)

✔️ Рейтинг покер-рума: 10/10

✔️ Год запуска: 2014

✔️ Количество игр: 3000+

✔️ Лицензия: Curacao

👑 Альтернативные названия

Покер Дом, Poker Dom, Покердом казино, Pokerdom casino

⭐ Покердом официальный сайт

https://admurdoma.ru/

🔀 Pokerdom зеркало

https://pokerdom-poker-dom.com/

✔️ Доступность платформы – вход в Покердом

Официальный сайт;

Всегда рабочее покердом зеркало;

Мобильная версия;

Приложение (можно скачать на смартфоны, планшеты, компьютер).

✅ Владелец бренда и оператор

Techi LTD / PlayDOM B.V.

🌍 Поддержка языков

Русский, английский, казахский, испанский, немецкий, португальский, французский

💲 Поддерживаемые валюты

Российские рубли, USD, EUR, KZT

🎮 Игровые возможности сайта Pokerdom

Покер;

Игровые автоматы на реальные деньги;

Слоты в демо-режиме;

Баккара;

Блэкджек;

Видеослоты с живыми дилерами;

Рулетка;

Видеопокер;

Быстрые игры и мини-игры.

🃏 Покер-рум

Доступны все популярные виды покера, покерные турниры и лотереи

🏆 Букмекерский раздел

Доступны ставки на спорт и широкий перечень других событий

🕹️ Основные режимы игр

На деньги / бесплатно

🎰 Провайдеры слотов

NetEnt, Novomatic, Thunderkick, Turbo Games, Play’n Go, Onlyplay, Amatic, EGT, 1spin4win, Evolution Gaming, Belatra, Atmosfera, Endorphina, Spinomenal, Blueprint, Merkur, BetSoft Gaming, Push Gaming, Booongo, Ainsworth, Rabcat и другие – свыше 1000 поставщиков

📲 Скачать Покердом

Приложение можно скачать на устройства андроид, iOS, Windows

📱 Мобильное казино

Полнофункциональная мобильная версия для браузера

🎁 Бонусные предложения

Приветственный пакет бонусов для новичков;

Бездепозитные бонусы за #Занос;

Фриспины;

Бонус на депозит;

Промокоды и поощрение ко дню рождения;

Фрироллы;

Кешбэк;

Программа лояльности;

Акции, турниры, лотереи.

📌 Стартовый промокод

pokerdom-2025-go-play

💳 Способы пополнения и вывода денег

Банковские карты: VISA, MasterCard, Maestro, МИР, SberPay;

Криптовалюта: Bitcoin, Ethereum, TON, Litecoin, Dogecoin;

Крипто-кошельки и стейбкоины: Tether USDT TRC20/ERC20, USDC ERC20, Binance Pay, TRON, BNB BEP20;

Электронные кошельки: Skrill, Webmoney, Piastrix, AstroPay;

💶 Минимальное пополнение баланса

от 499 рублей

💰 Минимальный вывод средств

от 999 рублей

⌛ Скорость вывода денег

от 1 до 24 часов

📧 Поддержка игроков

Круглосуточный саппорт через онлайн-чат, телефон, электронную почту, Viber и Telegram

Покердом – это известная лицензированная игровая платформа объединяющая в себе онлайн казино, покер-рум и букмекера, что делает эту площадку уникальной для всего онлайн рынка азартных развлечений рунета. Запуск официального сайта Покердом состоялся в 2014 году. В настоящее время бренд Pokerdom казино известен не только в России, но также и глобально – на рынках других стран. Клуб Покер Дом осуществляет свою деятельность в сфере организации и проведения азартных игр на основании лицензии. Лицензионный документ на работу под брендом Poker Dom выдан регулятором Curacao компании оператору рынка PlayDOM BV.

